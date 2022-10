Trading Idee: Geberit - Long-Chance nach Rücklauf

In der vorherigen Analyse zu Geberit hiess es: "Die Aktien von Geberit könnten nun eine weitere Abwärtsbewegung durchführen und dabei den 10er-EMA im Tageschart im Bereich von CHF 435 anlaufen. In diesem Bereich könnten sich die Papiere bereits wieder fangen und eine neue Aufwärtsbewegung starten." Das hat genau gepasst. Die Aktien konnten sich am 10er-EMA fangen und könnten nun vor einem weiteren Hochlauf zum Widerstand um CHF 450 stehen. Gelingt ein Anstieg über den Widerstand bei CHF 450, würde sich die Lage weiter aufhellen und ein weiterer Hochlauf über die Ichimoku-Wolke im Tageschart möglich werden. Bei einem Durchbruch über die Ichimoku-Wolke wäre mit einem langfristigen weiteren Kursanstieg zu rechnen. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Papiere von Geberit an.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Aktien von Geberit erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo (CH1198706041) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von CHF 474,00 zu sehen. Der Stopp könnte bei CHF 406,00 platziert werden.

Trading Idee: Geberit Basiswert Geberit (ISIN: CH0030170408) Produktgattung Mini-Future Emittent UBS ISIN/VALOR Hebelprodukt CH1198706041 / 119870604 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,65 CHF/0,66 CHF (24.10.2022, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 365,21 CHF Knock-out-Schwelle 374,34 CHF Hebel 6,65 Abstand zum Knock-out 12,00% Stop-Loss Call 0,54 CHF Ziel Call 1,09 CHF (+31,21%)

