Trading Idee: Euro Stoxx 50 - Erholung durch?

Der Euro Stoxx 50 zeigt sich aktuell mit einer sehr bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt am Widerstand von 3.800 Punkten und dem 10er-EMA. Der Abwärtstrend ist mit einer Kette von tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs weiterhin klar intakt. Prallt der Euro Stoxx 50 nun nachhaltig am Widerstand um 3.800 Punkte nach unten ab, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 3.675 Punkten zu rechnen, welches dem übergeordneten Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Es bietet sich eine Short-Chance auf den Euro Stoxx 50 an.