Trading Idee: DAX vor langfristigem Kursrückgang?

In der vorherigen DAX-Analyse hiess es: "Auf der Oberseite wird der DAX weiterhin durch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14'580/14'600 Punkten begrenzt. Zwischen dem Fibonacci-Fächer im Monatschart und dem 10er-EMA im Tageschart ist der DAX weiterhin neutral einzustufen. Sollte es zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA kommen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur runden Marke von 14'000 Punkten zu rechnen. Darunter wäre dann der Unterstützungsbereich um 13'700/13'750 Punkte der nächste Anlaufbereich." Das hat soweit gepasst, der Abprall am Fibonacci-Fächer ist erfolgt und der Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart hat ebenfalls stattgefunden. Solange der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 13'380/13'400 Punkten nicht mehr nachhaltig erobert wird, ist nun mit weiter fallenden Kursen bis zunächst zur Marke von 14'000 Punkten zu rechnen.

Fazit:

Trader könnten eine Short-Position auf den DAX im Bereich von 14'300/14'350 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Mini-Future (CH1194135054) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von 13'800 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte bei 14'550 Punkten platziert und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Mini-Future Emittent UBS ISIN/Valor Hebelprodukt CH1194135054 / 119413505 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 3,63 CHF/3,64 CHF (07.12.2022, 15:45 Uhr) Basispreis variabel 16.159,14 Punkte Knock-out-Schwelle 15.997,55 Punkte Hebel 7,67 Abstand zum Knock-out 11,53% Stop-Loss Put 3,26 CHF Ziel Put 4,74 CHF (+30,60%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: