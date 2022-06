Trading Idee: DAX kann 13.000 Punkte weitgehend verteidigen

Solange der DAX weiterhin weitgehend im Bereich von 13.000 Punkten notiert, ist nach dem starken vorherigen Abverkauf mit einer Erholung zu rechnen. Diese Erholung sollte aber zunächst nichts am übergeordneten Abwärtstrend ändern. Kann der DAX den Bereich um 13.270/13.300 Punkten überschreiten, wäre das Verlaufshoch bei 13.443 Punkten vom 21. Juni wohl die nächste Anlaufmarke. Darüber dann die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart bei etwa 13.500 Punkten. Rutscht der DAX hingegen deutlich unter die Unterstützung bei 13.000 Punkten ab, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart bei 12.600 Punkten zu rechnen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf den DAX erwägen und auf eine Erholung spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Mini-Future (CH1168513187) der UBS an. Das Kursziel wäre bei 13.300 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte bei 12.900 Punkten platziert und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Mini-Future Emittent UBS ISIN/VALOR Hebelprodukt CH1168513187 / 110414391 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,06 CHF/5,07 CHF (23.06.2022, 15:28 Uhr) Basispreis variabel 10.491,27 Punkte Knock-out-Schwelle 10.596,19 Punkte Hebel 5,18 Abstand zum Knock-out 18,49% Stop-Loss Call 4,82 CHF Ziel Call 5,62 CHF (+11,06%)

