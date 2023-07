Trading Idee: DAX - Erwartete Gegenbewegung läuft

Der DAX sollte in der Gegenbewegung nun zunächst weiter Kurs auf den Widerstandsbereich um 15.700 Punkte nehmen. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum höheren Widerstand bei 15.900 Punkten zu rechnen. Hier verläuft bei 15.890 Punkten aktuell auch der 50er-EMA. Leicht darüber notiert bei 16.050 Punkten auch der obere Fibonacci-Fächer im Wochenchart. Es ist aktuell weiterhin nur mit einer Gegenbewegung bis zu den Marken 15.700, 15.900 und eventuell 16.000 Punkten bei einer Ausdehnung der Erholung zu rechnen. In der Folge sollte der DAX aber wohl weiter nachgeben und die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Trader könnten eine Long-Position auf den DAX im Bereich von 15.650 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Mini-Future (CH1215566360) der UBS an. Das Kursziel wäre im Bereich von 15.900 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte bei 15.500 Punkten platziert und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Mini-Future Emittent UBS ISIN/Valor Hebelprodukt CH1215566360 / 125826880 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,22 CHF/4,23 CHF (10.07.2023, 13:10 Uhr) Basispreis variabel 13.503,87 Punkte Knock-out-Schwelle 13.638,91 Punkte Hebel 7,26 Abstand zum Knock-out 12,59% Stop-Loss Call 3,82 CHF Ziel Call 4,61 CHF (+9,20%)

