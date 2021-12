Trading Idee Credit Suisse: Frischer Wind

Der gebürtige Italiener Francesco De Ferrari ist sogar eine Art Eigengewächs. Denn vor seinem Weggang 2018 hatte er bereits 17 Jahre für die Schweizer Grossbank gearbeitet, danach in der Chefposition beim australischen Vermögensverwalter AMP. Nun soll er das Vermögensverwaltungsgeschäft, das bislang noch auf mehrere Geschäftseinheiten aufgeteilt war, zusammenführen und zur wichtigsten Sparte des Kreditinstitutes machen. Dabei steht die Übernahme der Chefposition durch De Ferrari im Zusammenhang mit einem grösseren Personalkarussell bzw. Änderungen in der Führungsstruktur sowohl auf Sparten- als auch auf Konzernebene.

Operative Verbesserungen

Credit Suisse versucht mit diesen neuen Personalentscheidungen auch, das Ruder herumzureissen, zumindest was die Bewertung an der Börse angeht. Denn im reinen operativen Geschäft sah es zuletzt gar nicht mal schlecht aus. Mit einem gemeldeten Nettoumsatz von 5,5 Milliarden Franken sowie einem Nettoeinkommen von 434 Millionen Franken hatte man im dritten Quartal die Markterwartungen deutlich übertreffen können.

Hält auch diesmal die Unterstützung?

Allerdings wurde dies bislang an der Börse nicht honoriert, im Gegenteil. Aktuell testet die Aktie erneut ihre Unterstützungszone bei rund 8,70 Franken, die damit in den vergangenen anderthalb Jahren nun schon ganze sechsmal zu Hilfe kommen musste. Immerhin: Schaut man auf die vergangenen Tests, gibt es durchaus eine belastbare Spekulation, dass sich die Aktie erneut in Richtung 10,00 Franken erholen könnte, was rund 15 Prozent Gewinnpotential bedeuten würde.

Fazit

Spekulativ eingestellte Anleger, die hier auf einen technischen Rebound setzen wollen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Mini Future der UBS mit einem Hebel von 5,5. Das entsprechende Gewinnpotential taxieren wir auf gut 70 Prozent mit einem Kursziel bei rund 0,80 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,25 Franken.

Trading Idee Credit Suisse Basiswert Credit Suisse Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN CH0564377932 / 56437793 Laufzeit Open end Stand 14.12.2021 13:29 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,46 Franken Basispreis variabel 7,57 Franken Knock-out-Schwelle 7,62 Franken Hebel 5,5 Abstand zum Knock-out 12,4 Prozent Stop-Loss 0,25 Franken Ziel 0,80 Franken (+73,9 %)

