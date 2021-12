Trading Idee AMD: Steil aufwärts

Die Produktpalette von AMD stösst aktuell auf eine hohe Nachfrage, die Chips des Konzerns werden unter anderem für stark wachsende Cloudangebote genutzt. Und das Unternehmen greift jetzt auch noch mit einer Neuentwicklung im Bereich der Grafikkarten Platzhirsch Nvidia an.

Hohe Zuwächse

Das könnte im nächsten Jahr einen neuen Schub bringen, doch auch so zeigen die Trends bei AMD steil nach oben. In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen den Umsatz von 3,44 über 3,85 auf 4,31 Mrd. US-Dollar gesteigert, der Gewinn je Aktie hat währenddessen von anfangs 0,45 US-Dollar auf zuletzt 0,75 US-Dollar zugelegt. Es spricht viel dafür, dass sich diese Entwicklung im Schlussquartal fortsetzt.

Korrektur um 10 Prozent

Das hat die Aktie zuletzt auf ein neues Hoch bei 164,45 US-Dollar getrieben, dann setzte eine Konsolidierung ein. Im Rahmen dessen hat die AMD-Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt in der Spitze mehr als 10 Prozent ihres Wertes eingebüsst. Für risikobereite Anleger schafft das eine neue Einstiegschance.

Fazit:

Wer darauf setzen will, dass die Aktie von AMD ihren Aufwärtstrend bald wieder fortsetzt, kann dafür einen Mini-Future der UBS mit einem Hebel von 5,7 nutzen. Sollte AMD bald wieder in Richtung der bisherigen Höchststände drehen, sehen wir für den Mini-Future ein Gewinnpotential von rund 40 Prozent mit einem Kursziel von 3,85 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,00 Franken.

Trading Idee AMD Basiswert AMD Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN CH1141428412 / 114142841 Laufzeit Open end Stand 03.12.2021 14:04 Uhr Kurs Hebelprodukt 2,74 Franken Basispreis variabel 125,00 Dollar Knock-out-Schwelle 125,37 Dollar Hebel 5,7 Abstand zum Knock-out 16,8 Prozent Stop-Loss 2,00 Franken Ziel 3,85 Franken (+40,5 %)

Disclaimer: