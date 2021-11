Trading Idee Amazon: Das Comeback läuft

Denn Amazon gehört zu den Grossaktionären von Rivian. Dieser Hersteller von Elektrofahrzeugen elektrisiert gerade auch die Börse mit seinem IPO. Aktuell steht schon fest, dass die Aktie zu 78 Dollar platziert werden kann und damit deutlich über der schon angehobenen Preisspanne. Insgesamt dürfte das Unternehmen wohl rund 12 Milliarden Dollar einsammeln können mit einer dann Gesamtbewertung von wahrscheinlich 68 Milliarden Dollar.

Mega-Rendite mit Rivian

Nach bisher vorliegenden Daten könnte Amazon auf eine weitere Beteiligung von 17-18 Prozent kommen. Damit hätte die Beteiligung einen Wert von rund 12 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte der E-Commerce-Gigant gut 1,3 Milliarden Dollar investiert. Wobei es durchaus auch an Amazon selbst liegt, ob man den Wert der Beteiligung weiter steigert. Denn Rivian soll in Zukunft elektrifizierte Lieferfahrzeuge an Amazon liefern. Im nächsten Jahr sollen es nach Möglichkeit schon 10.000 Stück sein, bis 2030 sind 100.000 Stück geplant.

Über das alte Hoch hinaus?

Aber auch die schon angesprochene Cyber Week bzw. generell das Weihnachtsgeschäft könnte die Stimmung der Börse zu Amazon weiter deutlich aufhellen. So sehen wir das bisherige Hoch im Bereich von 3.760 Dollar in greifbarer Nähe. Im Rahmen der aufgebauten Jahresend-Rally könnten aber auch noch höhere Kurse möglich sein.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die von einer fortgesetzten Erholung ausgehen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Mini Future der UBS mit einem Hebel von 7,5. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 1,45 Franken. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,70 Franken.

Trading Idee Amazon Basiswert Amazon Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN CH1113958883 / 111395888 Laufzeit Open end Stand 10.11.2021 12:42 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,96 Franken Basispreis variabel 3.096,10 Dollar Knock-out-Schwelle 3.148,15 Dollar Hebel 7,5 Abstand zum Knock-out 12,0 Prozent Stop-Loss 0,70 Franken Ziel 1,45 Franken (+51,0 %)

