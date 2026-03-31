Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’801 1.0%  SPI 17’853 1.0%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’734 0.8%  Euro 0.9179 0.2%  EStoxx50 5’575 0.6%  Gold 4’558 1.0%  Bitcoin 53’110 -0.5%  Dollar 0.8005 0.1%  Öl 114.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!
Dollar tendiert zum Euro seitwärts - Franken etwas leichter - Das bewegt den Markt
Salt 2025 mit mehr Umsatz und Gewinn
RBC Capital Markets: Siemens Healthineers-Aktie erhält Outperform
Deutsche Bank AG gibt Siemens Energy-Aktie Buy
Suche...
eToro entdecken
31.03.2026 11:55:00

Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!

Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!

Struki Kompakt (6/7): Handelsplätze, Preisbildung und Risiken einfach erklärt. Strukturierte Produkte werden verständlicher, wenn du Marktstruktur, Preisbildung und Risiken zusammendenkst.

Du hörst, wie sich Börse und OTC-Handel unterscheiden, welche Rolle Emittentenrisiko, Liquidität und Spread spielen und warum der richtige Handelszeitpunkt entscheidend sein kann. Am Ende weisst du, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf achten sollten und welche typischen Fehler sich vermeiden lassen.





Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung auf Spotify


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere Finanz.Punkt.- So stellst du sicher, dass du auch künftig keine Folge auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform verpasst.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/


Bildquelle: BX Swiss

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann

️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt
Rheinmetall-Aktie zieht an und zieht HENSOLDT, RENK und TKMS mit: Selenskyj kontert Chef des Rüstungsriesen nach 'Hausfrauen'-Zitat
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
UBS-Aktie höher: UBS-Kapitaldebatte signalisieren Parlamentarier offenbar Kompromiss

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.