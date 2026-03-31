Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!

Du hörst, wie sich Börse und OTC-Handel unterscheiden, welche Rolle Emittentenrisiko, Liquidität und Spread spielen und warum der richtige Handelszeitpunkt entscheidend sein kann. Am Ende weisst du, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf achten sollten und welche typischen Fehler sich vermeiden lassen.







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Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Besprochene Finanzinstrumente können eine hohe Volatilität aufweisen und sind mit erheblichen Risiken verbunden. Eine Anlageentscheidung sollte stets auf Grundlage eigener Recherche sowie gegebenenfalls nach Rücksprache mit unabhängigen Fachpersonen getroffen werden. https://bxplus.ch/disclaimer/