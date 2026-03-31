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31.03.2026 11:55:00
Strukturierte Produkte: Wie Handel und Risiko zusammenspielen. Jetzt Finanz.Punkt. hören!
Struki Kompakt (6/7): Handelsplätze, Preisbildung und Risiken einfach erklärt. Strukturierte Produkte werden verständlicher, wenn du Marktstruktur, Preisbildung und Risiken zusammendenkst.
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Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.
In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann
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