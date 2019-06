Silber – vor dem Ausbruch?

Der Silberpreis hatte im Jahr 2011 nach mehrjähriger Hausse ein Allzeithoch bei 49,83 USD markiert. Dort startete ein zyklischer Bärenmarkt, der die Notierung bis auf ein im Dezember 2015 erreichtes 6-Jahres-Tief bei 13,61 USD abrutschen liess. Es folgte eine dynamische mehrmonatige Rally bis auf ein Hoch bei 21,13 USD. Seit diesem im Juli 2016 markierten Hoch dominierten übergeordnet wieder die Bären das Kursgeschehen. Nach der Komplettierung eines mehrmonatigen Doppelbodens im vergangenen Dezember stieg der Kurs bis an die langfristige Abwärtstrendlinie. Dort scheiterte er jedoch zunächst und ging vom Rallyhoch bei 16,22 USD in den Korrekturmodus über. Ausgehend vom Mai-Tief bei 14,30 USD, starteten die Bullen eine erneute Attacke und trieben die Notierung wieder über die 200-Tage-Linie bis an die langfristige Abwärtstrendlinie. Seit einigen Tagen konsolidiert Silber den jüngsten Kursaufschwung unter der bedeutenden Widerstandszone 15,56-15,64 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde ein wichtiges Signal in Richtung einer möglichen längerfristigen Bodenbildung generieren. Bestätigt würde ein solches Signal mit einem anschliessenden Break über die nächsthöhere Barriere bei 16,22 USD. Auf Sicht mehrerer Monate wäre im Erfolgsfall ein Vorstoss in die Region 17,32/17,36 USD und eventuell 18,21-18,65 USD möglich. Auf der Unterseite sind aktuell die Supports bei 15,16 USD und 14,78-14,98 USD relevant. Kann sich der Kurs des Edelmetalls in den kommenden Tagen oberhalb der letztgenannten Zone behaupten, stehen die Chancen für einen anschliessenden Anstieg über die Hürde bei 15,56-15,64 USD gut. Ein bearishes Signal entstünde mit einem Rutsch unter das letzte Reaktionstief bei 14,65 USD. In diesem Fall wäre ein erneuter Test des Jahrestiefs bei 14,30 USD einzuplanen.

