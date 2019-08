RWE – Konsolidierung an der Hürde

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Januar 2008 ein Rekordhoch bei 102,54 EUR verzeichnet. Der anschliessend einsetzende zyklische Bärenmarkt liess die Notierung des Versorgers bis auf ein im September 2015 markiertes Allzeittief bei 9,13 EUR einbrechen. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und einen weiterhin intakten langfristigen Erholungstrend etablieren. Das jüngste Anschlusskaufsignal generierte das Papier im vergangenen Monat mit dem bullishen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck auf ein 4-Jahres-Hoch. Der entsprechende Kursschub wird aktuell im Rahmen einer Seitwärtskonsolidierung verdaut. Die Notierung pendelt dabei an einer aus dem ganz langfristigen Chart ersichtlichen Hürde seitwärts in einer Range zwischen 25,15 EUR und 25,92 EUR. Das ganz kurzfristige Bild gestaltet sich neutral. Ein Tagesschluss über 25,92 EUR würde – insbesondere falls von steigendem Handelsvolumen begleitet – eine Ausdehnung der Rally in Richtung 26,98 EUR und eventuell 27,88-28,05 EUR ermöglichen. Ein Rutsch unter 25,15 EUR würde hingegen zunächst für den Übergang in eine Korrekturphase sprechen. Im Blick als potenzielle Auffangbereiche stünden dann die steigende 20-Tage-Linie bei aktuell 24,73 EUR sowie die Supportzonen bei 24,54 EUR und 23,50-23,83 EUR. Das mittelfristige Chartbild bliebe bullish, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterschritten wird.