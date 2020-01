A A Drucken

Energie: Politische Unruhen in Libyen und im Irak lassen den Ölpreis steigen Der Brentölpreis ist über Nacht nach Meldungen über Produktionsunterbrechungen in Libyen und im Irak bis auf 66 USD je Barrel gestiegen. Doch während im Irak wegen Protesten bislang wohl nur zwei kleinere Ölfelder betroffen sind, scheinen die Probleme in Libyen deutlich grösser zu sein. Zunächst einmal hat die staatliche Ölgesellschaft NOC den Exportstopp über die östlichen und zentralen Exporthäfen angeordnet, nachdem diese von den Truppen des abtrünnigen Generals Haftar blockiert wurden. Das hatte laut NOC bereits einen Produktionsverlust in Höhe von 800 Tsd. Barrel täglich zur Folge. Danach wurde auch eine wichtige Pipeline blockiert, weshalb auch die Produktion auf zwei grossen Ölfeldern Sharara und El Feel eingestellt werden musste. Laut NOC könnte die Produktion auf lediglich 72 Tsd. Barrel von zuvor 1,2 Mio. Barrel täglich sinken, wenn die Lagerkapazitäten ausgeschöpft sind. Dann wäre auch der Ölmarkt nicht mehr überversorgt. Wir rechnen allerdings nicht mit einem anhaltenden Lieferstopp aus Libyen und erwarten eine baldige Stabilisierung der Produktion und Exporte. Die bislang moderate Preisreaktion scheint dies zu belegen. Unterdessen haben die Grossanleger ihre Netto-Long-Positionen bei Brentöl an der ICE in der Woche zum 14. Januar zumindest nicht mehr ausgeweitet. Ob die – abgesehen von kurzfristigen Produktionsunterbrechungen – gute Versorgungslage auch zu einer Abkühlung der spekulativen Überhitzung führen wird, bleibt abzuwarten. Denn insgesamt waren die Netto-Long-Positionen der Grossanleger so hoch wie zuletzt im Oktober 2018. Damit sind die Ölpreise eigentlich anfällig für Gewinnmitnahmen. Dass die aktuellen Ölpreise auch aus Sicht der US-Schieferölproduzenten auskömmlich sind, darauf deutet eine höhere Bohraktivität in den USA hin. Die Anzahl aktiver Ölbohrungen ist laut Baker Hughes zuletzt erstmals seit vier Wochen wieder gestiegen. Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Edelmetalle: Palladium weiter auf Rekordjagd

Die Rekordjagd von Palladium geht immer weiter: Am Freitag sprang das hauptsächlich in der Autoindustrie verwendete Edelmetall in der Spitze um fast 10% nach oben und markierte bei 2.540 USD je Feinunze ein neues Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat sich Palladium damit um 30% verteuert und stellt alle anderen von uns beobachteten Rohstoffe in den Schatten. Der Preisanstieg scheint nicht spekulativ getrieben zu sein, denn laut CFTC-Statistik wurden die Netto-Long-Positionen in diesem Jahr sogar leicht abgebaut. Und die Zuflüsse von 7 Tsd. Unzen in die Palladium-ETFs seit Jahresbeginn sind normalerweise nicht ausreichend, solch einen Preisanstieg auszulösen. Allerdings ging der starke Anstieg am Donnerstag und Freitag mit einem doppelt so hohen Handelsvolumen am Futures-Markt einher wie in den beiden Wochen zuvor. Das Handelsvolumen am Freitag entsprach zum Beispiel der weltweiten Palladiumminenproduktion von zwei Monaten. Da der Palladiummarkt sehr klein und illiquide ist, können bereits einige grössere Orders für entsprechend Preisbewegung sorgen. Der hohe Preis gerade am Kassa-Markt ist Ausdruck einer Knappheit, denn für die Verbraucher scheint es derzeit sehr schwierig zu sein, Material zu bekommen. Auf Sicht der nächsten Monate zeigt sich ein leicht abgeschwächtes Bild: Die Terminkurve ist stark fallend, d.h. die Marktteilnehmer erwarten eine gewisse Entspannung der Lage.

Gold handelt zum Wochenauftakt etwas fester bei 1.560 USD je Feinunze. Am Freitag verzeichneten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs mit 20 Tonnen den grössten Tageszufluss seit Ende September. Dieser ging fast ausschliesslich auf das Konto des SPDR Gold Trust. Wichtigstes Ereignis für Gold dürfte in dieser Woche die EZB-Sitzung am Donnerstag sein, auch wenn die EZB ihre Geldpolitik wohl unverändert beibehält.