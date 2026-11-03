|Trading Signals
|
03.11.2026 09:31:55
NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.
Unterschiedliche Blickwinkel
Da es im Autosektor derzeit aber kriselt, schauen Marktteilnehmer ganz genau auf die operative Entwicklung. Hier konnten die jüngst vorgelegten Zahlen trotz kräftiger Wachstumsraten nicht für eine uneingeschränkte Begeisterung sorgen. Der erste Blick fällt aber positiv aus: NXP steigerte den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 8 Prozent auf 3.786 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 35 Prozent auf 4.20 Dollar, während das operative Ergebnis um 31 Prozent auf 1.406 Milliarden Dollar zulegte. Die Bruttomarge erreichte 58.6 Prozent nach 57.0 Prozent im Vorjahresquartal.
Auf den zweiten Blick fehlt allerdings der Überraschungseffekt. So lagen die Erlöse lediglich rund 0.5 Prozent und das bereinigte Ebit gut ein Prozent über dem Konsens. Besonders wichtig ist die Entwicklung im Automobilgeschäft: Dort stieg der Umsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 7 Prozent zum Vorquartal. Industrial & IoT legte um 39 Prozent zu, die Kommunikationsinfrastruktur um 54 Prozent. Das Mobilfunkgeschäft blieb dagegen mit einem Minus von 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Kein Revisionspotenzial
Das Problem liegt weniger im abgelaufenen Quartal als im Blick nach vorne. Für das Schlussviertel stellt das Management Erlöse von 3.75 bis 3.95 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Mittelwert von 3.85 Milliarden entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lediglich einem Plus von rund zwei Prozent gegenüber dem dritten Quartal. Beim Ebit kalkuliert NXP in der Mitte der Prognosespanne mit 1.44 Milliarden Dollar und damit rund ein Prozent weniger als der bisherige Analystenkonsens.
Zwar stellt das Management für 2027 weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum und eine Annäherung der Bruttomarge an 60 Prozent in Aussicht. Dies dürfte allerdings kaum ausreichen, um für positive Gewinnrevisionen zu sorgen. Hinzu kommt, dass NXP trotz des Auto-Schwerpunkts bislang deutlich weniger vom KI- und Rechenzentrumsboom profitiert als viele andere Chipkonzerne. Bereits Anfang Oktober hatte Citi deswegen die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel drastisch von 370 auf 260 Dollar reduziert. Nach den Quartalszahlen reagierte auch die Bank of America vorsichtiger und senkte ebenfalls ihr Kursziel. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Zweifel daran, wie schnell sich die Margen angesichts des Produktmixes und der noch relativ weit entfernten grossen Produktionsanläufe bei neuen Automotive-Plattformen verbessern können.
Auch das technische Bild an der Börse bleibt angeschlagen. Nach einer kräftigen Korrektur hatte die NXP-Aktie zuletzt versucht, eine Wende nach oben einzuleiten. Nun trifft sie jedoch auf einen massiven charttechnischen Widerstandsbereich. Die nach unten gerichtete 100-Tage-Linie verläuft aktuell bei rund 250 Dollar, die 200-Tage-Linie knapp darunter bei etwa 247 Dollar. Zwar hat der Titel diese kurzfristig überwunden, drehte anschliessend aber wieder gen Süden. Scheitert ein nachhaltiger Erholungsversuch an dieser Doppelbarriere, droht ein sogenanntes „Death-Cross“, was zu einem Rücksetzer in Richtung 220 Dollar führen könnte.
Am Kursrückgang profitieren
Spekulative Anleger können auf dieses Szenario mit dem Put Warrant von Leonteq setzen. Das Produkt weist einen Hebel von knapp zehn auf. Der Strike liegt bei 250 Dollar, womit sich der Optionsschein bereits „im Geld“ befindet. Der Mechanismus dieses Produkts ist einfach: Gibt die NXP-Aktie nach, steigt der Warrant überproportional im Wert. Setzt sich die Erholung dagegen fort, drohen hohe Verluste. Der Short ist deshalb ausschliesslich ein Instrument für spekulativ orientierte Anleger – und eine Wette darauf, dass sich die gleitenden Durchschnitte tatsächlich als zu hohe Hürde erweisen.
|Trading Idee NXP Semiconductors
|Basiswert
|NXP Semiconductors
|Produktgattung
|Put Warrant
|Investmentrichtung
|Short
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1579865085 / 157986508
|Laufzeit
|19.03.2027
|Stand
|03.11.26 08.40 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0.224 Franken
|Strike
|250 Dollar
|Hebel
|9.60
|Stop-Loss
|3.00 Franken
|Ziel
|0.40 Franken (82%)
Disclaimer:
Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.
Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.
In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann
️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.