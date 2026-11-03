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Trading Signals 03.11.2026 09:31:55

NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Ein prestigeträchtiger Auftrag kommt für NXP Semiconductors zur rechten Zeit. Der niederländische Halbleiterspezialist hat mit Volkswagen eine langfristige strategische Zusammenarbeit für die Elektronik künftiger Fahrzeuggenerationen vereinbart. Konkret sollen Mikrocontroller aus der S32K5-Familie von NXP zu einem zentralen Baustein der neuen Elektronikarchitektur der Wolfsburger werden. Das erste Auto ist für 2027 geplant. Für NXP ist die Vereinbarung zweifellos ein wichtiger Erfolg, gleichzeitig gehört dieser Deal zum Tagesgeschäft. Der Konzern zählt zu den weltweit grössten Anbietern von Automotive-Halbleitern und erzielt einen wesentlichen Teil seiner Erlöse mit Chips für Fahrzeuge.
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Unterschiedliche Blickwinkel

Da es im Autosektor derzeit aber kriselt, schauen Marktteilnehmer ganz genau auf die operative Entwicklung. Hier konnten die jüngst vorgelegten Zahlen trotz kräftiger Wachstumsraten nicht für eine uneingeschränkte Begeisterung sorgen. Der erste Blick fällt aber positiv aus: NXP steigerte den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 8 Prozent auf 3.786 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 35 Prozent auf 4.20 Dollar, während das operative Ergebnis um 31 Prozent auf 1.406 Milliarden Dollar zulegte. Die Bruttomarge erreichte 58.6 Prozent nach 57.0 Prozent im Vorjahresquartal.

Auf den zweiten Blick fehlt allerdings der Überraschungseffekt. So lagen die Erlöse lediglich rund 0.5 Prozent und das bereinigte Ebit gut ein Prozent über dem Konsens. Besonders wichtig ist die Entwicklung im Automobilgeschäft: Dort stieg der Umsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 7 Prozent zum Vorquartal. Industrial & IoT legte um 39 Prozent zu, die Kommunikationsinfrastruktur um 54 Prozent. Das Mobilfunkgeschäft blieb dagegen mit einem Minus von 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Kein Revisionspotenzial

Das Problem liegt weniger im abgelaufenen Quartal als im Blick nach vorne. Für das Schlussviertel stellt das Management Erlöse von 3.75 bis 3.95 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Mittelwert von 3.85 Milliarden entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lediglich einem Plus von rund zwei Prozent gegenüber dem dritten Quartal. Beim Ebit kalkuliert NXP in der Mitte der Prognosespanne mit 1.44 Milliarden Dollar und damit rund ein Prozent weniger als der bisherige Analystenkonsens.

Zwar stellt das Management für 2027 weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum und eine Annäherung der Bruttomarge an 60 Prozent in Aussicht. Dies dürfte allerdings kaum ausreichen, um für positive Gewinnrevisionen zu sorgen. Hinzu kommt, dass NXP trotz des Auto-Schwerpunkts bislang deutlich weniger vom KI- und Rechenzentrumsboom profitiert als viele andere Chipkonzerne. Bereits Anfang Oktober hatte Citi deswegen die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel drastisch von 370 auf 260 Dollar reduziert. Nach den Quartalszahlen reagierte auch die Bank of America vorsichtiger und senkte ebenfalls ihr Kursziel. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Zweifel daran, wie schnell sich die Margen angesichts des Produktmixes und der noch relativ weit entfernten grossen Produktionsanläufe bei neuen Automotive-Plattformen verbessern können.

Auch das technische Bild an der Börse bleibt angeschlagen. Nach einer kräftigen Korrektur hatte die NXP-Aktie zuletzt versucht, eine Wende nach oben einzuleiten. Nun trifft sie jedoch auf einen massiven charttechnischen Widerstandsbereich. Die nach unten gerichtete 100-Tage-Linie verläuft aktuell bei rund 250 Dollar, die 200-Tage-Linie knapp darunter bei etwa 247 Dollar. Zwar hat der Titel diese kurzfristig überwunden, drehte anschliessend aber wieder gen Süden. Scheitert ein nachhaltiger Erholungsversuch an dieser Doppelbarriere, droht ein sogenanntes „Death-Cross“, was zu einem Rücksetzer in Richtung 220 Dollar führen könnte.

Am Kursrückgang profitieren

Spekulative Anleger können auf dieses Szenario mit dem Put Warrant von Leonteq setzen. Das Produkt weist einen Hebel von knapp zehn auf. Der Strike liegt bei 250 Dollar, womit sich der Optionsschein bereits „im Geld“ befindet. Der Mechanismus dieses Produkts ist einfach: Gibt die NXP-Aktie nach, steigt der Warrant überproportional im Wert. Setzt sich die Erholung dagegen fort, drohen hohe Verluste. Der Short ist deshalb ausschliesslich ein Instrument für spekulativ orientierte Anleger – und eine Wette darauf, dass sich die gleitenden Durchschnitte tatsächlich als zu hohe Hürde erweisen.

Trading Idee NXP Semiconductors
Basiswert NXP Semiconductors
Produktgattung Put Warrant
Investmentrichtung Short
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1579865085 / 157986508
Laufzeit 19.03.2027
Stand 03.11.26 08.40 Uhr
Kurs Hebelprodukt 0.224 Franken
Strike 250 Dollar
Hebel 9.60
Stop-Loss 3.00 Franken
Ziel 0.40 Franken (82%)

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Disclaimer:

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Bildquelle: NXP,Lukassek / Shutterstock.com

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