|Trading Signals
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10.11.2026 09:40:49
Lonza: Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.
Die übernommenen Standorte sollen 2028 dann bereits rund 250 Millionen Franken zum Umsatz beitragen. Langfristig verspricht sich CEO Wienand deutlich mehr. Durch die Integration in das bestehende Produktionsnetz und zusätzliche Investitionen werden die Kapazitäten bis Mitte der 2030er-Jahre ihr volles Potenzial entfalten können. Parallel dazu treibt Lonza den Umbau zum reinen Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharmaindustrie voran. Dazu gehört auch der vereinbarte Verkauf von 60 Prozent der Sparte Capsules & Health Ingredients an den Finanzinvestor Lone Star. Der Abschluss wird noch in diesem Jahr erwartet. Ein Teil der Erlöse soll über ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen Franken an die Aktionäre zurückfliessen.
Profitabilität nimmt zu
Die Anteilseigner dürfen sich aber nicht nur über den geplanten Geldregen freuen, die aktuell operativen Erfolge geben der Aktie gehörigen Auftrieb. Doch dazu später mehr, zunächst ein Blick in die Bücher. Dass Lonza bereits heute von seiner stärkeren Fokussierung profitiert, zeigt sich in der Halbjahresbilanz. Der Umsatz im fortgeführten CDMO-Geschäft stieg im ersten Semester um 11.2 Prozent auf 3.37 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum sogar 16 Prozent. Noch dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis. Das Ebitda verbesserte sich um 27.4 Prozent auf 1.18 Milliarden Franken, wodurch sich die Marge um 4.4 Prozentpunkte auf 34.8 Prozent erhöhte. Gleichzeitig vervierfachte sich der freie Cashflow annähernd auf rund 400 Millionen Franken.
Wachstumstreiber waren alle drei Geschäftsbereiche. Besonders stark schnitt Advanced Synthesis mit einem Erlösplus von 27.7 Prozent ab. Hier profitiert Lonza unter anderem von der steigenden Nachfrage nach komplexen Wirkstoffen und Biokonjugaten. Auch das Geschäft mit biologischen Arzneimitteln entwickelte sich erfreulich. Neue Produktionskapazitäten, langfristige Kundenverträge und die zunehmende Auslagerung der Medikamentenherstellung durch Pharma- und Biotechunternehmen sorgen für eine gut gefüllte Auftragspipeline.
Ehrgeizige Ziele
Die positive Dynamik setzte sich auch im dritten Quartal fort. Im aktuellen Geschäftsupdate berichtete das Management von einer erwartungsgemässen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen und bestätigte die bereits im Sommer angehobene Jahresprognose. Für 2026 wird weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von elf bis zwölf Prozent sowie einer bereinigten Ebitda-Marge von 33 bis 34 Prozent gerechnet. Angesichts des starken ersten Semesters erscheint das etwas konservativ, die Profitabilitätsziele könnten durchaus übertroffen werden.
Ebenso spannend ist der Blick auf die mittelfristigen Perspektiven. So hat Lonza auf dem jüngsten Kapitalmarkttag in Kalifornien seine finanziellen Ziele nach oben geschraubt. Künftig soll der organische Umsatz währungsbereinigt im Durchschnitt um zehn bis 13 Prozent jährlich wachsen, das bereinigte Ebitda dabei überproportional zulegen und die Marge mittelfristig den oberen Dreissiger-Prozentbereich erreichen. Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine höhere Kapitalrendite sowie eine verbesserte Cashflow-Generierung an. Der Ausbau des US-Produktionsstandorts Vacaville, den Lonza 2024 von Roche übernommen hatte, spielt dabei eine zentrale Rolle. Langfristig könnte die Zweigstelle einen Jahresumsatz von bis zu zwei Milliarden Franken erreichen.
Ausbruch eröffnet weiteres Kurspotenzial
Auch wenn die hohen Investitionen sowie mögliche Verzögerungen bei der Auslastung neuer Anlagen Risikofaktoren darstellen, scheint die Börse dem eingeschlagenen Kurs zunehmend zu vertrauen. Zwischen Mai 2024 und Mai 2026 bewegte sich die Lonza-Aktie über weite Strecken seitwärts. Anschliessend setzte dann eine Aufwärtsbewegung ein, die den Titel jüngst auf ein neues Vierjahreshoch führte. Mehr als ein Drittel legte der Titel in den vergangenen sechs Monaten zu. Als nächstes charttechnisches Ziel bietet sich die psychologisch wichtige Marke von 700 Franken an. Darüber rückt dann das Fünfjahreshoch bei 771.60 Franken in den Fokus. Die operative Wachstumsdynamik liefert aktuell gute Gründe, dass die Lonza-Aktie in den 700-Franken-Bereich eintritt. Das sieht auch der Analystenkonsens so, der dem Titel ein „Buy“-Rating verleiht.
Spekulativ orientierte Anleger können mit einem Long-Mini-Future von Leonteq gehebelt auf dieses Szenario setzen. Das Produkt verfügt aktuell über einen Hebel von knapp 5.1, die Stop-Loss-Schwelle liegt bei 546.7701 Franken und damit 19.6 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:100. Steigt die Lonza-Aktie weiter, partizipiert der Mini-Future überproportional. Die Hebel-Wirkung funktioniert aber auch bei Rückschlägen. Sollte die Stop-Loss-Schwelle erreicht werden, sind hohe Verlust bis hin zum Totalverlust möglich.
|Trading Idee Lonza
|Basiswert
|Lonza
|Produktgattung
|Mini Future
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1602303377 / 160230337
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|10.11.26 09.20 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|1.306 Franken
|Basispreis variabel
|532.1363 Franken
|Knock-out-Schwelle
|546.7701 Franken
|Hebel
|5.08
|Abstand zum Kock-out
|19.56%
|Stop-Loss
|0.66 Franken
|Ziel
|1.95 Franken (49%)
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