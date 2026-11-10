Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’161 0.6%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’569 1.2%  Euro 0.9209 0.1%  EStoxx50 6’360 1.1%  Gold 4’081 -1.4%  Bitcoin 60’997 -1.0%  Dollar 0.8205 0.1%  Öl 89.7 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Roche149905998Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
FMC-Aktie stabil: 500-Millionen-Euro-Anleihe erfolgreich platziert
K+S-Aktie gibt ab: Kostendruck bei Logistik und Energie belastet Gewinn
JENOPTIK-Aktie dennoch im Minus: Halbleitergeschäft sorgt für mehr Aufträge im dritten Quartal
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
HENSOLDT-Aktie höher: Ambitionierte Mittelfristziele bis 2035
Suche...
Trading Signals 10.11.2026 09:40:49

Lonza: Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza: Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Der seit 2024 amtierende Konzernchef Wolfgang Wienand hat den nächsten Coup gelandet: Zu einem Preis im dreistelligen Millionen-Franken-Bereich übernimmt Lonza fünf Produktionsstandorte von der deutschen Merck in Übersee. Mit dieser Transaktion setzt der 54-jährige Manager die vor rund zwei Jahren ausgerufene Strategie „One Lonza“ konsequent fort. Das US-Standortnetz wächst dadurch von vier auf neun Anlagen. Zudem werden etwa 1'100 Mitarbeiter Mitte 2027 zu Lonza wechseln. Besonders interessant sind für das Unternehmen die zusätzlichen Kapazitäten für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sogenannte ADCs, sowie für virale Vektoren, die unter anderem bei Gen- und Zelltherapien eingesetzt werden. Damit stärken die Basler ihre Position in zwei besonders dynamischen Zukunftsmärkten.
In eigener Sache

Die übernommenen Standorte sollen 2028 dann bereits rund 250 Millionen Franken zum Umsatz beitragen. Langfristig verspricht sich CEO Wienand deutlich mehr. Durch die Integration in das bestehende Produktionsnetz und zusätzliche Investitionen werden die Kapazitäten bis Mitte der 2030er-Jahre ihr volles Potenzial entfalten können. Parallel dazu treibt Lonza den Umbau zum reinen Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharmaindustrie voran. Dazu gehört auch der vereinbarte Verkauf von 60 Prozent der Sparte Capsules & Health Ingredients an den Finanzinvestor Lone Star. Der Abschluss wird noch in diesem Jahr erwartet. Ein Teil der Erlöse soll über ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen Franken an die Aktionäre zurückfliessen.

Profitabilität nimmt zu

Die Anteilseigner dürfen sich aber nicht nur über den geplanten Geldregen freuen, die aktuell operativen Erfolge geben der Aktie gehörigen Auftrieb. Doch dazu später mehr, zunächst ein Blick in die Bücher. Dass Lonza bereits heute von seiner stärkeren Fokussierung profitiert, zeigt sich in der Halbjahresbilanz. Der Umsatz im fortgeführten CDMO-Geschäft stieg im ersten Semester um 11.2 Prozent auf 3.37 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum sogar 16 Prozent. Noch dynamischer entwickelte sich das operative Ergebnis. Das Ebitda verbesserte sich um 27.4 Prozent auf 1.18 Milliarden Franken, wodurch sich die Marge um 4.4 Prozentpunkte auf 34.8 Prozent erhöhte. Gleichzeitig vervierfachte sich der freie Cashflow annähernd auf rund 400 Millionen Franken.

Wachstumstreiber waren alle drei Geschäftsbereiche. Besonders stark schnitt Advanced Synthesis mit einem Erlösplus von 27.7 Prozent ab. Hier profitiert Lonza unter anderem von der steigenden Nachfrage nach komplexen Wirkstoffen und Biokonjugaten. Auch das Geschäft mit biologischen Arzneimitteln entwickelte sich erfreulich. Neue Produktionskapazitäten, langfristige Kundenverträge und die zunehmende Auslagerung der Medikamentenherstellung durch Pharma- und Biotechunternehmen sorgen für eine gut gefüllte Auftragspipeline.

Ehrgeizige Ziele

Die positive Dynamik setzte sich auch im dritten Quartal fort. Im aktuellen Geschäftsupdate berichtete das Management von einer erwartungsgemässen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen und bestätigte die bereits im Sommer angehobene Jahresprognose. Für 2026 wird weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von elf bis zwölf Prozent sowie einer bereinigten Ebitda-Marge von 33 bis 34 Prozent gerechnet. Angesichts des starken ersten Semesters erscheint das etwas konservativ, die Profitabilitätsziele könnten durchaus übertroffen werden.

Ebenso spannend ist der Blick auf die mittelfristigen Perspektiven. So hat Lonza auf dem jüngsten Kapitalmarkttag in Kalifornien seine finanziellen Ziele nach oben geschraubt. Künftig soll der organische Umsatz währungsbereinigt im Durchschnitt um zehn bis 13 Prozent jährlich wachsen, das bereinigte Ebitda dabei überproportional zulegen und die Marge mittelfristig den oberen Dreissiger-Prozentbereich erreichen. Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine höhere Kapitalrendite sowie eine verbesserte Cashflow-Generierung an. Der Ausbau des US-Produktionsstandorts Vacaville, den Lonza 2024 von Roche übernommen hatte, spielt dabei eine zentrale Rolle. Langfristig könnte die Zweigstelle einen Jahresumsatz von bis zu zwei Milliarden Franken erreichen.

Ausbruch eröffnet weiteres Kurspotenzial

Auch wenn die hohen Investitionen sowie mögliche Verzögerungen bei der Auslastung neuer Anlagen Risikofaktoren darstellen, scheint die Börse dem eingeschlagenen Kurs zunehmend zu vertrauen. Zwischen Mai 2024 und Mai 2026 bewegte sich die Lonza-Aktie über weite Strecken seitwärts. Anschliessend setzte dann eine Aufwärtsbewegung ein, die den Titel jüngst auf ein neues Vierjahreshoch führte. Mehr als ein Drittel legte der Titel in den vergangenen sechs Monaten zu. Als nächstes charttechnisches Ziel bietet sich die psychologisch wichtige Marke von 700 Franken an. Darüber rückt dann das Fünfjahreshoch bei 771.60 Franken in den Fokus. Die operative Wachstumsdynamik liefert aktuell gute Gründe, dass die Lonza-Aktie in den 700-Franken-Bereich eintritt. Das sieht auch der Analystenkonsens so, der dem Titel ein „Buy“-Rating verleiht.

Spekulativ orientierte Anleger können mit einem Long-Mini-Future von Leonteq gehebelt auf dieses Szenario setzen. Das Produkt verfügt aktuell über einen Hebel von knapp 5.1, die Stop-Loss-Schwelle liegt bei 546.7701 Franken und damit 19.6 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:100. Steigt die Lonza-Aktie weiter, partizipiert der Mini-Future überproportional. Die Hebel-Wirkung funktioniert aber auch bei Rückschlägen. Sollte die Stop-Loss-Schwelle erreicht werden, sind hohe Verlust bis hin zum Totalverlust möglich.

Trading Idee Lonza
Basiswert Lonza
Produktgattung Mini Future
Investmentrichtung Long
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1602303377 / 160230337
Laufzeit Open End
Stand 10.11.26 09.20 Uhr
Kurs Hebelprodukt 1.306 Franken
Basispreis variabel 532.1363 Franken
Knock-out-Schwelle 546.7701 Franken
Hebel 5.08
Abstand zum Kock-out 19.56%
Stop-Loss 0.66 Franken
Ziel 1.95 Franken (49%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.


Bildquelle: Taljat David / Shutterstock.com

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann

️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Plug Power-Aktie gesucht: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.