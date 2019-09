Gold trotz Fed-Zinssenkung unter Druck

Energie: Die Ölpreise fielen gestern den zweiten Tag in Folge deutlich. Brent rutschte zeitweise auf 63 USD je Barrel. Der Preissprung nach den Angriffen auf saudi-arabische Öleinrichtungen zu Wochenbeginn wurde damit mehr als zur Hälfte wieder korrigiert. Die schneller als erwartete Normalisierung der saudi-arabischen Ölproduktion lastet weiter auf den Preisen. Zudem versicherte die IEA, dass die Notfallreserven mehr als ausreichend seien und man falls erforderlich die Versorgung des Marktes sicherstellen werde. Auch die in der letzten Woche gestiegenen US-Rohöllagerbestände dürften den Markt in dieser Sichtweise bestärkt haben. Der Markt dürfte eine zu entspannte Sicht auf die Dinge einnehmen. Die Rhetorik zwischen Saudi-Arabien und den USA auf der einen Seite sowie dem Iran auf der anderen hat sich spürbar verschärft. Saudi-Arabien hat gestern Beweise präsentiert, die belegen sollen, dass ohne jeden Zweifel der Iran hinter den Angriffen steckt. US-Aussenminister Pompeo, der derzeit zu Konsultationen in Saudi-Arabien weilt, sprach in diesem Zusammenhang von einem kriegerischen Akt. US-Präsident Trump hat gestern eine weitere deutliche Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Der Iran weist die Anschuldigungen zurück und droht seinerseits mit Gegenmassnahmen. Das Risiko besteht somit, dass unbedachte Handlungen der Beteiligten zu einer nicht mehr kontrollierbaren Spirale der Eskalation führen. Dies rechtfertigt unseres Erachtens eine höhere Risikoprämie. Da Brent Ende letzter Woche bei 60 USD notierte, beziffern wir sie aktuell auf ca. 3-4 USD, was angesichts der genannten Risiken zu wenig ist.

Der CO2-Preis im EU-Emissionshandel fiel gestern auf gut 25 EUR je Tonne zurück, nachdem das französische Energieunternehmen EDF vorerst keinen Anlass sieht, Teile der Atomkraft, die 75% der französischen Stromerzeugung verantwortet, zwecks Instandhaltungsmassnahmen herunterfahren zu müssen. Preisbelastend ist zudem der zeitgleiche scharfe Rücksetzer am Kassamarkt für EU-Gas, während der Kohlepreis im internationalen Markt nur leicht nachgibt. Auch wenn die kohlebasierte Stromproduktion von den wieder etwas günstigeren Emissionsrechten “profitiert”, ist Gaskraft momentan rentabler als Kohlekraft, was den Brennstoffwechsel in der Stromerzeugung hin zu Gas begünstigt. Nicht zuletzt hält der drohende “harte” Brexit den CO2-Preis vorerst in Schach. Mittelfristig sehen wir jedoch weiteren (politischen) Aufwind. Schliesslich beeinflussen auch nationale Pläne, selbst wenn nicht unmittelbar mit dem EU-Emissionshandel verknüpft, die Stimmung und Preiserwartungen: Morgen will das deutsche Klimakabinett sein Massnahmenpaket präsentieren.

