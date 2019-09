Gold legt weiter zu, Palladium mit neuem Rekordniveau

A A Drucken Energie: Der Brentölpreis steigt zum Auftakt in die neue Handelswoche auf gut 65 USD je Barrel. Es wachsen die Zweifel, ob Saudi-Arabien tatsächlich in der Lage ist, die immensen Produktionsausfälle nach den Angriffen auf seine Öleinrichtungen vor gut einer Woche so schnell kompensieren kann wie zunächst angekündigt. So war Saudi-Arabien letzte Woche gezwungen, nennenswerte Mengen Öl und Ölprodukte zu importieren (siehe TagesInfo Rohstoffe vom Freitag). Auch wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation in der Golfregion, nachdem die USA weitere Truppen und Waffen nach Saudi-Arabien entsenden wollen. Der Iran hatte schon zuvor mit einem “allumfassenden” Krieg gedroht, falls er angegriffen werde. Diesen will zwar weiterhin keiner der Beteiligen. Unbedachte Handlungen der einen oder anderen Seite könnten aber eine Spirale in Gang setzen, die zu einer militärischen Auseinandersetzung führen. Dies rechtfertigt unseres Erachtens eine Risikoprämie, die mindestens der aktuellen von ca. 5 USD je Barrel entsprechen sollte. Signale der Entspannung gibt es allerdings auch. Wie iranische Medien berichten, will der Iran in Kürze den seit Mitte Juli festgehaltenen britischen Öltanker Stena Impero freigeben. Allzu grosse Hoffnungen sollte man aber nicht haben, dass sich dadurch die aktuellen Spannungen zwischen den USA und Iran verringern. Der Preissprung bei Brent und WTI Anfang letzter Woche ging überraschenderweise nicht mit spekulativen Käufen einher. Die Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzanleger gingen in der letzten Berichtswoche bei Brent sogar zurück, bei WTI stiegen sie nur geringfügig. Edelmetalle: Gold setzt seinen Anstieg zu Beginn der neuen Handelswoche fort und steigt am Morgen auf 1.520 USD je Feinunze. Seit Mitte letzter Woche hat sich Gold damit um ca. 30 USD verteuert. Unterstützung erhält Gold durch die anhaltenden Spannungen im Mittleren Osten (siehe Energie oben), die Unsicherheit über die Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen bzw. quantitativer Lockerungsmassnahmen durch die grossen Zentralbanken. In der Folge verzeichnen die Gold-ETFs zuletzt wieder kräftige Zuflüsse. Allein am Freitag waren es laut Bloomberg ca. 12 Tonnen. In den letzten fünf Handelstagen summieren sich die Zuflüsse auf 27 Tonnen. Die spekulativen Netto-Long-Positionen stiegen in der letzten Berichtswoche ebenfalls etwas. Das bereits hohe spekulative Interesse dürfte allerdings ein Hindernis für höhere Notierungen sein. Die Veröffentlichung erschreckend schwacher Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und insbesondere Deutschland belastet heute den Euro überträgt sich in einem steigenden Goldpreis, der auf 1.385 EUR je Feinunze zulegt und sich damit wieder dem Anfang September verzeichneten Rekordniveau nähert. Ein neuerliches Rekordniveau erreicht heute Palladium bei 1.665 USD je Feinunze. Die massive Widerstandszone bei 1.600/1.620 wurde schon am Freitag überwunden. Dies eröffnet Spielraum für einen weiteren Anstieg auf 1.700 USD. Nennenswertes Anlegerinteresse lässt sich bei Palladium bis zuletzt nicht ausmachen. Die Netto-Long-Positionen stiegen nur marginal, die ETF-Bestände verharrten auf niedrigem Niveau. Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Industriemetalle: Am Freitag hat die chinesische Zentralbank den Einjahreszins für Unternehmen um 5 Basispunkte auf 4,2% reduziert und den Fünfjahreszins unverändert bei 4,85% p.a. belassen. Gleichzeitig konnte man zuletzt bei der Finanzierung der Banken eine gewisse Anspannung feststellen, wobei die kurzfristigen Interbankzinsen (SHIBOR) gestiegen sind. So ist der SHIBOR für 3 Monate jüngst mit 2,72% p.a. auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Offensichtlich versucht die Zentralbank aktuell einen schwierigen Balanceakt zu erreichen, indem man den Unternehmen unter die Hände greift und gleichzeitig versucht, eine Blasenbildung am Bond- oder Immobilienmarkt zu verhindern. Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Feiertagswoche – zwischen dem 1. und dem 7. Oktober bleiben die Geschäfte in China wegen des Nationalfeiertages zu – und die danach folgenden Handelsgespräche zwischen China und den USA sollte man in den nächsten Tagen mit keinen grossen Überraschungen aus China rechnen. Der Nationalfeiertag hat ausserdem wegen des 70. Jahrestags seit der Gründung der Volksrepublik China eine besondere symbolische Bedeutung. Umso wichtiger ist es, dass der offizielle September-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe, der am nächsten Montag zu Veröffentlichung ansteht, nicht weiter unter die Marke von 50 abrutscht, die eine Grenze zwischen Auf- und Abschwung der Konjunktur darstellt. Trotz der Stützungsmassnahmen der Regierung konnte der Index in diesem Jahr nicht nachhaltig über 50 steigen, nachdem er im Dezember 2018 erstmals seit dem Jahr 2016 unter 50 gefallen war. Wir rechnen also mit einem relativ ruhigen Verlauf an den Metallmärkten in den kommenden zwei Wochen.