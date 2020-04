Gold – Fortsetzung der Rally?

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni vergangenen Jahres erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Zuletzt arbeitete sie eine wichtige Zielzone bei 1.700 USD ab. Ausgehend vom bei 1.703 USD verzeichneten 8-Jahres-Hoch, startete eine dynamische Abwärtskorrektur, die zu einem erfolgreichen Test der wichtigen Unterstützungszone bei 1.446-1.500 USD führte. Nach einer schwungvollen Erholung bis 1.644 USD konsolidierte das Edelmetall in den vergangenen Tagen darunter. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun über der Eindämmungslinie bei 1.617 USD und vor allem über dem Konsolidierungshoch bei 1.644 USD. Potenzielle nächste Ziele im Rahmen des intakten Aufwärtstrends lassen sich bei 1.687-1.703 USD und 1.754/1.772 USD ausmachen. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 1.796-1.803 USD oder 1.859 USD möglich. Unterstützt ist der Kurs derzeit in der Zone 1.557-1.593 USD. Ein signifikanter Rutsch darunter würde einen erneuten Test der massiven Supportzone bei aktuell 1.446-1.472 USD nahelegen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU0E6V Long Gold Future Faktor: 5 CU3THA Short Gold Future Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

