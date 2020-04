EURO STOXX 50: Recovery-Trend bei 2.750 Punkten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die letzte Woche war geprägt durch Konsolidierungen und damit geringen Kursveränderungen beim DAX- und beim EURO STOXX 50 Future. Diese Woche steht in der EWU die Veröffentlichung folgender wichtiger Konjunkturindikatoren an: Das Verbrauchervertrauen (April, 22.4.) sowie die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen (April, 23.4.). In den USA werden zudem folgende Indikatoren erwartet: Die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen (April, 23.4.), der Auftragseingang langlebiger Güter (März, 24.4.) und das Verbrauchervertrauen (Uni. Michigan; April, 24.4.). Mit Blick auf die Woche sollte die Recovery-Stimmung – auch mit dem Rückenwind der erneuten Leitzinssenkung in China – intakt bleiben, ohne dass sich das Mixed Picture bei Sektoren auflösen sollte..

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future ab Mitte März 2020 die laufende Recovery Bewegung, die ab Ende März durch einen Aufwärtstrend (Recovery-Trendline aktuell bei 2.750; direkt unterhalb der leicht steigenden 10-Tage-Linie) begrenzt wird. Dieses Recovery verliert an (kurzfristigem) Aufwärtsmomentum. Zuletzt ist der Future in eine Trading-Range (Support: 10-Tage-Linie und Reocvery-Trend jeweils bei 2.750; Resistance um 2.920) hineingelaufen. Diese neue Trading-Range (Konsolidierung) hat bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Zum Wochenstart sollte sich der Future – weiterhin innerhalb dieser Trading Range – im oberen Bereich nahe der Resistance-Zone um 2.920 aufhalten.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ280K Long EURO STOXX 50 Faktor: 4 CU3UVV Short EURO STOXX 50 Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

