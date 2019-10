EURO STOXX 50-Future: Trading-Kaufsignal arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Vorfeld der Fed-Sitzung (Marktspekulation: weitere US-Zinssenkung) setzte sich der freundliche Grundton – mit dem Rückenwind der Rekordfahrt an der Wall Street – an den europäischen Aktienmärkten fort. Einige Blue-Chip-Indizes wie der EURO STOXX 50, CAC 40 und DAX erreichten jeweils neue Jahreshochs. Bei den STOXX-Sektoren legten – begleitet von den Infos zum US/China-Handelskonflikt – besonders Zykliker wie der STOXX Auto & Parts (+2,1%; neues Kaufsignal) und der STOXX Basic Resources (+1,4%; 200-Tage Linie voraus) deutlich zu. Demgegenüber. weiteten sich die kurzfristigen Take-Profits bei technisch defensiven Sektoren wie dem STOXX Utilities (-0,3%; 10-Tage Linie wackel) aus. In Summe festigt sich die Aufwärtsrotation und die kurzfristige positive Marktbreite an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future seit dem Sommer 2019 eine mittelfristige Seitwärtsbewegung unterhalb des Resistances 3.549 – 3.577 durchlaufen. Hierbei etablierte sich ab Mitte August 2019 ein mittelfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.460). Dieser führte den Future bis Ende September 2019 an die Resistance. Mitte Oktober 2019 ist der Future dann mit einem Kaufsignal über diese Zone gesprungen. In den letzten Handelstagen hat der Future die zusätzliche Mini-Konsolidierung um 3.600 mit einem weiteren (schwachen) Trading- Kaufsignal (siehe Volumina) beendet und neue Jahrestops erreicht. Als Konsequenz dürfte sich der Future in Richtung 3.700-3.710 (nächste, mittelfristige Resistance-Zone) bewegen. Die aktuelle Long-Ausrichtung (EURO STOXX 50-Portfoliobeta von 1,1 (1,0 steht für neutral gegenüber der Benchmark)) trägt der aktuellen technischen Lage ausreichend Rechnung.