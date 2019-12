EURO STOXX 50-Future: Rallye weitet sich aus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz teilweiser unter Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. Dez. Empire State produzierendes Gewerbe) sorgte die anhaltende Einarbeitung des Vorwochennewsflows (erste Phase US-chin. Handelsdeal; britisches Wahlergebnis) zum Wochenstart für Kursgewinne an den europäischen Aktienmärkten. Als Konsequenz hat sich die kurzfristige Marktbreite unter den europ. Aktiensektoren (alle 19 Sektoren im Montagshandel im Plus) verbessert. Neben einigen zyklischen Sektoren wie dem STOXX Basic Resources (+1,9%) und dem STOXX Media (+1,8%) legten auch defensive Sektoren wie der STOXX Pers. & HH Goods (+1,8%) deutlich zu. In Summe sollte die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten Bestand haben.

Aus technischer Sicht durchlief der EURO STOXX 50-Future nach der Etablierung der gestaffelten Resistance von 3.272 – 3.729 (bisherige Jahrestops) im Dezember eine kurzfristige Konsolidierung. Nach dem zweifachen Test des mittelfristigen Aufwärtstrends (Trendlinie zzt. bei 3.635) konnte sich der Future ab Mitte Dezember 2019 erholen. Zuletzt ist er mit einem Trading- Kaufsignal über die Resistance auf neue Jahreshochs nach oben angesprungen. Dadurch bildete sich der laufende, beschleunigte kurzfristige Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.750). Da zum Wochenstart die Rallye-Niveaus verteidigt wurden und der kurzfristige Aufwärtstrend weiter arbeitet, sollten zusätzliche Kursgewinne auf der technischen Agenda stehen.