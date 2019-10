EUR/USD – Rücksetzer nach Rally

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich ausgehend vom im Februar 2018 verzeichneten Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Am 1. Oktober dieses Jahres markierte es ein 2-Jahres-Tief bei 1,0879 USD und startete von der dort befindlichen Unterstützungszone eine deutliche Kurserholung. Dabei konnte die Notierung die steile Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch, die 50-Tage-Linie sowie das letzte Reaktionshoch bei 1,1109 USD überwinden und bis auf ein 10-Wochen-Hoch bei 1,1179 USD vorstossen. Dort am Montag einsetzende Gewinnmitnahmen liessen sie bis gestern wieder unter die 100-Tage-Linie rutschen. Eine Ausdehnung des laufenden Rücksetzers sollte fest eingeplant werden. Im Fokus als mögliche Ziele befinden sich die Unterstützungsregionen 1,1108/1,1109 USD, 1,1063/1,1065 USD und 1,1029/1,1035 USD. Kann sich der Kurs spätestens im letztgenannten Bereich stabilisieren, bleiben die Chancen für eine anschliessende Fortsetzung der jüngsten Erholung in Richtung 1,1200-1,1208 USD und eventuell 1,1249-1,1286 USD gut. Erst darüber käme es zu einer leichten Aufhellung des übergeordneten Chartbildes. Deutlich verbessern würde sich die Situation zu Gunsten der Euro-Bullen im Sinne einer möglichen Bodenbildung schliesslich über der Marke von 1,1412 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter die Supportzone bei 1,0991/1,1000 USD für einen anstehenden erneuten Test des Tiefs bei 1,0879 USD sprechen.