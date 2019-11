Deutsche Wohnen – SMA 200 im Visier

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie der Deutschen Wohnen (WKN: A0HN5C) hatte im März dieses Jahres nach langjähriger Hausse ein Allzeithoch bei 44,83 EUR verzeichnet. Mit der Verletzung der horizontalen Unterstützung bei 38/39 EUR vervollständigte der Anteilsschein am 7. Juni eine langfristige Top-Formation. Der anschliessende Abverkauf führte bereits zum Abarbeiten des analytischen Mindestkursziels und liess die Notierung bis auf ein im August gesehenes 3-Jahres-Tief bei 28,59 EUR absacken. Seither befindet sich der Wert in einer mittelfristigen Erholungsbewegung. Im Rahmen dieser bislang dreiwelligen Erholung erreichte er das 100%-Projektionsniveau und traf knapp darüber auf Widerstand in Gestalt der Kurslücke vom 19. Juni. Zuletzt konsolidierte das Papier diese Rally unterhalb des bei 36,04 EUR verzeichneten 4-Monats-Hochs und oberhalb der steigenden 50-Tage-Linie. Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms überwand die Aktie am Mittwoch begleitet von hohem Handelsvolumen die 20-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie vom Oktober-Hoch. Im gestrigen Handel folgte eine Doji-Kerze im Tageschart, die ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären signalisiert. Zu einem bullishen Anschlusssignal bedarf es nun eines Anstieges über das Doji-Hoch bei 35,28 EUR. Als mögliche kurzfristige Zielzone fungiert aktuell der Bereich 36,04-36,90 EUR, der nach oben hin durch die weiter fallende 200-Tage-Linie begrenzt ist. Das Erreichen dieser Zone ist wahrscheinlich, solange nicht zuvor ein Tagesschluss unter 33,94 EUR stattfindet. Oberhalb von 36,90 EUR würde die kritische Widerstandszone bei 38,00-38,63 EUR in den Fokus rücken. Erst darüber käme es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes. Unmittelbar bearish würde es mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 32,86-33,22 EUR. In diesem Fall wäre mit fortgesetzten Abgaben in Richtung 30,37/30,55 EUR und 28,59 EUR zu rechnen.