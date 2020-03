Delivery Hero: weiter stark

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie von Delivery Hero SE (WKN: A2E4K4) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Als eine von nur wenigen Aktien im HDAX befindet sich das Papier weiterhin oberhalb der 200-Tage-Linie. Ausgehend von einem am 13. Februar bei 81,62 EUR verzeichneten Rekordhoch, war der Wert im Rahmen einer kräftigen Abwärtskorrektur bis an ein wichtiges Supportcluster abgerutscht, welches sich aus der steigenden 200-Tage-Linie und dem Hoch aus dem Jahr 2018 ableiten lässt. Diese langfristig kritische Unterstützungsregion hielt dem Angriff der Bären stand. Vom Korrekturtief bei 50,18 EUR konnte sich die Notierung zuletzt wieder nach oben absetzen. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten 69,61/70,03 EUR und 73,26-76,20 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde ein Wiedersehen mit der Bestmarke bei 81,62 EUR wahrscheinlich. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 61,47/61,96 EUR und 56,28 EUR ausmachen. Darunter wäre ein erneuter Test des zentralen Supports bei 48,79-52,35 EUR einzuplanen.