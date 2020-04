DAX: Spanne bleibt intakt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX handelte am Freitag impulslos und bei geringen Umsätzen in einer engen Handelsspanne zwischen 9.470 und 9.627 Punkten. Er blieb damit sowohl innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day) als auch innerhalb der vorausgegangenen sieben Handelstage.

Die Aussicht auf einen erneuten Vorstoss in Richtung der oberen Begrenzung der mehrtägigen Range bei 10.138 Punkten bleibt günstig, solange das Wochentief bei 9.337 Punkten nicht unterschritten wird. Das kurzfristige technische Bias innerhalb der Range zwischen 9.337 Punkten und 10.138 Punkten ist weiterhin als neutral anzusehen, während der mittelfristige Trend abwärts weist. Nächste Widerstände lauten 9.627/9.650 Punkte, 9.704 Punkte und 9.836 Punkte. Ein nachhaltiger Anstieg über 10.138 Punkte würde ein bullishes Kurzfristsignal senden, welches mit einem Tagesschluss über der darüber liegenden Hürde bei 10.372/10.387 Punkten bestätigt würde. Eine deutliche Ausdehnung der Erholungsrally ausgehend vom Crash-Tief bei 8.256 Punkten in Richtung 11.025-11.447 Punkte wäre im Erfolgsfall vorstellbar. Nächste Supports lauten 9.454/9.487 Punkte und 9.337 Punkte. Darunter erhielten die Bären den kurzfristigen technischen Vorteil mit nächstem Ziel bei 9.071-9.201 Punkten. Eine unmittelbare Fortsetzung der Kursschwäche in Richtung 8.783 Punkte würde in diesem Fall nicht überraschen.

Nächste Unterstützungen:

9.454/9.487

9.337

9.071-9.201

Nächste Widerstände:

9.627/9.650

9.704

9.836

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale CL291W Call DAX 30 Hebel: 5,6 CL456S Put DAX 30 Hebel: 5,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die massgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link