DAX: Outside Day am Support

Der DAX zeigte gestern einen sehr erratischen Handel. Nach dem erfolglosen Ausbruchsversuch über den kurzfristig relevanten Widerstand bei 12.952 Punkten in der ersten Handelsstunde folgte ein unmittelbarer Kursrutsch an die kritische Supportzone bei 12.806-12.834 Punkten. Ausgehend vom Tagestief bei 12.795 Punkten, kam es anschliessend zu einer deutlichen Erholung. Mit 12.867 Punkten verabschiedete sich der Index nahezu in der Mitte der Tagesspanne aus dem Handel.

Auf Basis des Tagescharts (hier nicht abgebildet) formte der Index einen Outside Day. Dabei umschliesst die Handelsspanne die komplette Spanne des Vortages. Die laufende Konsolidierung unterhalb des Jahreshochs hat somit an Volatilität zugelegt und kann nun auf Basis des Stundencharts in die Struktur eines breiter werdenden Keils (Broadening Wedge) eingebunden werden. Die Entscheidung über den nächsten Bewegungsimpuls wurde vertagt. Das kurzfristige technische Bias bleibt neutral. Damit die Bullen einen technischen Vorteil erlangen, bedarf es nun eines Anstieges über die Abwärtstrendlinie bei aktuell 12.939 Punkten und anschliessend über das Reaktionshoch bei 12.953 Punkten. Nächste potenzielle Kursziele lauten dann 12.983-13.011 Punkte und 13.084-13.100 Punkte. Auf der Unterseite ist der Support bei 12.795-12.819 Punkten heute entscheidend. Deren nachhaltige Verletzung würde eine deutliche Korrekturausdehnung wahrscheinlich machen. Nächste mögliche Ziele und Unterstützungen liegen dann bei 12.743 Punkten und 12.689-12.718 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

12.795-12.819

12.743

12.689-12.718

Nächste Widerstände: