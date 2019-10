DAX: Inside Day

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX pendelte am Freitag in einer engen Range zwischen 12.834 und 12.896 Punkten. Mit 12.895 Punkten verabschiedete er sich praktisch auf dem Tageshoch aus dem Handel. Auf Schlusskursbasis betrachtet, markierte er ein neues Jahreshoch. Das gesamte Kursgeschehen spielte sich jedoch innerhalb der Spanne des Vortages ab (Inside Day).

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sowohl der mittel- als auch der kurzfristige Trend sind aufwärtsgerichtet. Eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtstrends ist zu favorisieren, solange der Support bei 12.806-12.821 Punkten nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Ein Anstieg über 12.914 Punkte würde ein prozyklisches Anschlusssignal generieren. Nächste Widerstände und Ziele lauten 12.940/12.950 Punkte und 12.983-13.011 Punkte. Potenzielle Mittelfristziele lassen sich bei 13.170/13.204 Punkten und 13.597 Punkten ausmachen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 12.806-12.821 Punkte würde ein Warnsignal für den Übergang in eine mehrtägige Konsolidierung oder Korrektur senden. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele lauten dann 12.743 Punkte, 12.689/12.700 Punkte und 12.590-12.603 Punkte.

