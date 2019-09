DAX-Future: Rallye-Niveaus werden verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von dem umfangreichen „geldpolitischen Paket“ der EZB, wobei besonders das unbefristete QE-Programm zum Kauf von Anleihen die Märkte überrascht hat, kam es zu

einem schwächeren Euro (vs. US-Dollar) und Kursgewinnen bei den (süd-)europäischen Long-Bonds. Bei den europäischen Aktienmärkten reichten diese monetären Impulse – nach den Kursrallies der Vortage – jedoch nur noch zu einer Verteidigung des Rallye-Niveaus und zu einem Mixed Picture bei den (STOXX-)Sektoren und den Blue-Chips. Hierbei überrascht es nicht, dass der STOXX Utilities (+1,1%; weiterhin in der Konsolidierung) und der STOXX Telco (+0,4%, leichte tech. Verbesserung) die Gewinner waren, während der STOXX Banks (-0,6%) eine Teil seiner Vortagesgewinne wieder hergeben musste. Zusammengefasst signalisert die kurzfristige Marktbreite in Kombi mit der guten technischen Verfassung der Wall Street, dass die europäischen Aktienmärkt zum Wochenschluss die Rallye-Gewinne verteidigen werden.

Aus technischer Sicht hatte der DAX-Future Anfang August 2019 unterhalb der kleinen Resistance-Zone um 11.860 eine Trading-Kopf-Schulter-Kaufformation herausgebildet. Aufgrund des Kaufsignal (Sprung über 11860) befindet sich der Future – jetzt insgesamt seit Anfang Sep. 2019 in einem beschleunigten kurzfristigen Aufwärtstrend, wobei die Aufwärtstrendlinie bereits bei 12.300 angekommen ist. Nach den deutlichen Kursgewinnen der Vortag liegt eine kurzfristige überkaufte Lage vor. Da sich der Future bis in die Nähe der mittelfristigen Resistance-Zone im Umfeld der Jahrestop herangearbeitet hat, sollte zunächst eine Konsolidierung (an/unterhalb der Jahrestops) zum Abbau der kurzfristig überkauften Lage auf der Agenda stehen.