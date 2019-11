DAX-Future: Portfoliobesprechung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Trotz besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten (z. B. USA-Okt.-Verbraucherpreise und EWU-Sept.-Industrieproduktion) kam es im Umfeld eines schwächeren chinesischen Renminbis (z. B. ggü. USD; u.a. wg. anhaltender Unruhen in Hong Kong) zu einer Ausweitung der seit fünf Handelstagen vorliegenden Konsolidierungsphase. Unter den europäischen Sektoren zeigten sich Switches in defensivere Sektoren wie den STOXX Food & Bev. (+1,2%; 200-Tage Linie verteidigt) und den STOXX Health Care (+0,7%; All-Time Highs aus 2015 im Fokus). Bei zyklischen Sektoren wie den STOXX Automobiles (-1,3%; Resistance um 550 arbeitet) gab es Take-Profits. Zusammengefasst hat sich die normale kurzfristige Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten verfestigt, ohne dass die Oktober-Rallye bereits zur Disposition steht.

Aus technischer Sicht war der DAX-Future Mitte Oktober 2019 mit einem (Investment-)Kaufsignal über die Resistance bei 12.979 nach oben angesprungen. In der folgenden Rallye bildete sich ein beschleunigter Aufwärtstrendkanal heraus (untere Trendlinie bei 13.070). Mit dem Anstieg auf 13.307 ist eine kurzfristige technische überkaufte Lage enstanden, welche der Future zzt. ein einem normalen Mini-Trading-Markt zur Seite abarbeitet. In Summe liegt dabei weiter ein trendbestätigender Charakten nach oben vor.