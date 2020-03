DAX-Future: Neue Marken

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche kam es – unter hohen Schwankungen – zu weiteren moderaten Kursverlusten beim DAX Future (-340) und EURO STOXX 50 Future (-40). In der neuen Woche steht die Veröffentlichung einiger Konjunkturindikatoren an: Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleistungen (EWU/USA, März, 24.3.); Auftragseingang langlebige Güter (USA, Feb., 25.3.); BIP, annualisiert (USA, 4. Q, 26.3.); Konsumentenausgaben (USA, Feb., 27.3.); PCE-Deflator (USA, Feb., 27.3.); Verbrauchervetrauen der Uni. Michigan (USA, März, 27.3.). Nach der Baisse-Stimmung der Vorwochen hat das Krisenmanagement der Notenbanken (z.B. durch Fed, EZB, BoE etc.) sowie die Stabilisierung des Öl-Preises und die zum Wochenschluss aufgetretenen Kursgewinne bei den Longs-Bonds auch für eine Stabilisierung an den internationalen und europäischen Aktienmärkten gesorgt. Mit Blick auf die neue Woche sollten aber das fehlende, fiskalische US-Massnahmenpaket die Stimmung belasten. Deshalb steht bei den europäischen Aktienmärkten ein schwacher Wochenstart – mit einer Sektor-Tendenzaufspaltung – an.

Aus technischer Sicht befindet sich der (Juni-)DAX-Future (Start um 13.825) seit Mitte Februar 2020 im „Corona-Baisse-Trend“, (Trendlinie jetzt bei ca. 10.400). Ab Anfang März 2020 ergab sich zusätzlich ein beschleunigter Baisse-Trend (Baisse-Trendlinie lag zuletzt bei 8.600), den der (Juni-)DAX-Future jetzt in eine Trading-Range (gestaffelter Support: 7.969 – 8.200 ; Resistance: 9.175) unterhalb der noch fallenden 10-Tage-Linie verlassen hat. Aufgrund der noch (kurz- und mittelfristig überverkauften Lage sollte sich diese wackelige Stabilisierung innerhalb dieser Trading-Range – trotz des schwachen Wochenstarts und dem erneute Test der gestaffelten Support-Zone – zeitlich ausweiten.