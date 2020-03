DAX-Future: Mini-Konsolidierung am Corona-Baisse-Trend bei 10.000

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit der Unterstützung von freundlichen US-Long-Bonds und der Ankündigung der EZB, dass die Obergrenze für den Ankauf von Euro-Anleihen im Zusammenhang mit dem PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) entfällt, sorgen für ausgeprägte Kursgewinne bei den Euro-Staatsanleihen. Dies sorgte in Kombination mit der intakten Recovery-Stimmung an der Wall-Street auch in Europa für weitere moderate Kursgewinne im späten Geschäft. Die kurzfristige Marktbreite bei den (STOXX-)Sektoren und bei den europäischen Blue-Chips (volatile, aber intakte „Recovery-Aufwärtsrotation“) signalisiert auch für den letzten Handelstag der Woche an den europäischen Aktienmärkte eine Fortsetzung der Recovery-Stimmung.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX-Future (noch) im „Corona-Baisse-Trend“ (seit Mitte Februar 2020; Start: 13.825; „Corona-Baisse-Trend-Linie“: jetzt 10.000). Die Baisse-Beschleunigung mündete Mitte März 2020 in eine Trading-Range (gestaffelter Support: 7.969 – 8.220; Resistance: 9.175). Im Dienstagshandel sprang der Future mit einem Trading-Kaufsignal sowohl über die 10-Tage-Linie als auch über 9.175, wobei eine Zweitage-Aufwärtsrallye mit dem Test der Zone um 10.200 (war der Corona-Baisse-Trend) das technische Aufwärtspotential dieses Trading-Signals abgearbeitet hat. Aktuell befindet sich der Future oberhalb der nach oben drehenden 10-Tage-Linie (ca. 9.100) und dem „Corona-Baisse-Trend“ bei 10.000 in einer Mini-Konsolidierung. Einerseits ist diese Mini-Konsolidierung trendbestätigend (nach oben). Andererseits sollte es nicht überraschen, wenn sich diese Konsolidierung zum Wochenende nur mit einem freundlichen Grundton auf dem aktuellen Kursniveau ausweitet.