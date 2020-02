DAX-Future: Kurzfristiger, steiler Abwärtstrend

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anhaltende Sorgen bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus (und der damit verbundenden internationalen Konjunkturabkühlung) haben im Donnerstagshandel an den europäischen Aktienmärkten zu weiteren Kursverlusten bzw. Switch-Operationen zu Gunsten von „Safe Havens“ wie zum Beispiel deutsche Long-Bonds geführt. Vor diesem Hintergrund kam es zu ausgeprägten Abgaben unter anderem beim STOXX Travel & Leisure (-6,7%; Support um 220 kommt in den Fokus) und beim STOXX Basic Resources (-6,5% nächster Support um 850). Aufgrund der mittelfristigen technischen Eintrübung an der Wall Street (zum Beispiel S&P 500 rutscht druch die 200-Tage-Linie) setzt sich die Verkaufsstimmung auch zum Wochen- und Monatsende weiter fort.

Aus mittelfristiger technischer Sicht durchlief der DAX-Future ab November 2019 eine mittelfristige Aufwärtsbewegung, die insgesamt die Form eines „Broadening Tops“ angenommen hat. Nach dem Erreichen des All-Time Highs bei 13.805 startete der Future den laufenden Abwärtsschub. Nach den Take-Profit- und Verkaufssginalen und dem Rutsch unter den Support bei 12.880 liegt jetzt eine „Hoch-Vola-Phase“ vor. Beim DAX-Future sollte es nicht überraschen, wenn jetzt der Support um 11800 (stammt aus dem Oktober 2019) im Fokus steht. Derartige kurzfristige Abwärtstrends werden im Regelfall durch einen „tech. Sell Off“ oder durch eine „Insel“ beendet. Solange diese nicht vorliegen, bietet sich eine abwartende Haltung an.