DAX-Future: (Bisher) Normale Konsolidierung

Während die Anschläge auf die Saudi-Arabischen Öl-Anlagen für Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt haben, sind die Ausschläge / Intraday-Volatilitäten an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart eher geringe ausgefallen. Da der Crude Oil-Future aus dem Abwärtstrend der Vormonate herausgesprungen ist, war der Stoxx Oil & Gas (+3,0%; Comeback-Trend setzt sich fort) der Top-Sektorgewinner während der Gesamtmarkt nach den Vorwochenrallies zum Wochenstart mit einer Konsolidierungsstimmung aufwartete. Die Mini-Flucht in Sicherheit mit Kursgewinnen bei den europäischen Long-Bonds fand sich dann auch im STOXX Utilities (+0,3%) wieder. Wenn nicht direkt neuer Newsflow aus der Golf-Region kommt, werden die europäischen Aktienmärkte schnell in die „Abwarteposition“ bezüglich des Fed-Meetings (am Mittwoch) und der anderen Notenbanken (BoJ, BoE und Norges Bank am Donnerstag) wechseln, wodurch sich die Konsolidierungsstimmung verfestigen würde.

Aus technischer Sicht hatte der DAX-Future Anfang September 2019 die vorherige Trading-Bodenformation (Trading-Kopf-Schulter-Kaufformation) mit einem (Trading-)Kaufsignal in einen kurzfristigen steilen Aufwärtstrend verlassen. Dieser führte den Future in eine kurzfristig überkaufte Lage und in die Nähe der gestaffelten Resistance-Zone (12.598 – 12.650) in der Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie lag bei ca. 12.400) zur Seite herausgedrückt wurde. Einige technische Aspekte (z.B. geringe Volumina; siehe Chart) signalisieren aber fehlenden Abgabedruck, so dass der Future in eine „normale Konsolidierung“ (auf dem aktuellen Kursniveau um 12.400 und unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone) zum Abbau der kurzfristig überkauften Lage hineinlaufen sollte.