DAX: Erholung vom Support

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach einem schwachen Start in den Handel konnte sich der DAX gestern fangen und seine Erholungsbewegung vom Tief am Dienstag fortsetzen. Als wirksame Unterstützung fungierte dabei die Rückkehrlinie des übergeordneten Abwärtstrendkanals. Ausgehend vom in der ersten Stunde notierten Tief bei 12.129 Punkten, arbeitete sich der Index bis in der Spitze auf 12.254 Punkte hinauf. Mit dem Schluss bei 12.253 Punkten formte er eine lange bullishe Tageskerze sowie einen Outside Day (Handelsspanne umfasst die komplette Spanne des Vortages).

Im Fokus steht heute die nächste Widerstandszone bei 12.254-12.282 Punkten. Ein Stundenschluss darüber ist erforderlich, um den Weg für eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 12.300 Punkte, 12.337 Punkte und eventuell 12.388-12.417 Punkte zu bereiten. Erst darüber käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Darunter verfügen hingegen die Bären weiterhin über den technischen Vorteil. Unmittelbare bullishe Signale entstünden über den Hürden bei 12.474-12.493 Punkten und 12.581-12.600 Punkten. Auf der Unterseite wäre ein Rutsch unter die nächste Supportzone bei 12.115-12.140 Punkten als Anschlussverkaufssignal aufzufassen. Weitere zeitnahe Abgaben in Richtung 11.988/12.016 Punkte, 11.958 Punkte und 11.900 Punkte würden in diesem Fall wahrscheinlich.

Nächste Unterstützungen:

12.115-12.140

11.988/12.016

11.958

Nächste Widerstände: