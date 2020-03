DAX – Erholung wird verkauft

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DAX zeigte am Freitag zunächst eine mehrstündige Fortsetzung der Erholungsbewegung vom Vortagestief. Bis auf ein 2-Tages-Hoch bei 9.986 Punkten konnte sich der deutsche Leitindex vorarbeiten, bevor am Nachmittag eine neue Abwärtswelle einsetzte. Diese führte die Notierung bis auf ein neues 4-Jahres-Tief bei 9.065 Punkten zurück.

Der dynamische Abwärtstrend vom Rekordhoch bleibt intakt. Preisliche Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung liegen weiterhin noch nicht vor und bleiben entsprechend für long-orientierte Anleger abzuwarten. Mit Blick auf die Situation in den Sentimentindikatoren, der Volatilität, den Momentum-Oszillatoren und der Marktbreite lassen sich reihenweise Extrema feststellen, die in der Vergangenheit für eine Kapitulationsphase standen. Die Aussichten dafür, dass es zeitnah zu einem zumindest temporären Tief kommen könnte, stehen daher nicht schlecht. Mögliche nächste Unterstützungen und Ziele auf der Unterseite lauten 9.065 Punkte, 8.968 Punkte und 8.699 Punkte. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 8.310/8.355 Punkte oder 7.991-8.152 Punkte sollte eingeplant werden. Nächster Widerstand befindet sich bei 9.986 Punkten. Ein Anstieg darüber würde einen ersten Hoffnungsschimmer für die Bullen liefern. Das Aufwärtspotenzial wäre jedoch zunächst auf 10.279-10.387 Punkte begrenzt. Erst mit einem nachhaltigen Break darüber per Tagesschluss entstünde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung 11.032-11.447 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

9.065

8.968

8.699

Nächste Widerstände: