Das Wichtigste zu Barrier Reverse Convertibles in Kürze

Ein Barrier Reverse Convertible ist eine Wertschrift mit festem Coupon und ist für Anleger vor allem in Zeiten, in denen die Aktienmärkte seitwärts tendieren, eine sehr gute Alternative. Doch wie funktioniert diese Geldanlage genau, welche Preisfaktoren bestehen und welche Produktvarianten gibt es? All das verraten wir Ihnen hier und geben Ihnen Tipps, wie Sie die besten Barrier Reverse Convertibles finden können.

Bildquelle: lassedesignen / Shutterstock.com