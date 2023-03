ChatGPT: Auf die Top-Aktien der AI-Revolution setzen!

Roman Przibylla, CAT Financial Products

Seit dem Start von ChatGPT ist das Thema Künstliche Intelligenz in aller Munde. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs und erst der Anfang. Künstliche Intelligenz wird unser tägliches Leben und viele Bereiche völlig verändern. Es gibt bereits eine Reihe von Unternehmen, die künstliche Intelligenz in ihren jeweiligen Bereichen einsetzen, um Prozesse zu automatisieren, effizienter zu gestalten und zu skalieren. Die Wachstumschancen sind endlos, aber es bedarf einer aktiven Auswahl von Unternehmen, um in diesen Bereich einzusteigen und dort langfristig erfolgreich zu sein.

Dafür ist ab sofort das Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248) in Zeichnung. Anleger können so einfach und breit gestreut in dieses Zukunftsthema investieren und immer in die vermeintlich besten AI-Aktien investieren. Zum Start besteht das Portfolio aus den 16 vielversprechendsten Aktien in diesem Bereich. Die Aktien werden aus einem erweiterten Universum von über 50 KI-Aktien ausgewählt. Spiros Margaris, der weltweit führende Vordenker auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, wählt diese Aktien gemeinsam mit Maurizio Porfiri, dem CIO von CATFP, aus. Sie vereinen das Beste aus zwei Welten: Technologie und Kapitalmarktwissen.

Aber was ist KI überhaupt? Künstliche Intelligenz (KI) ist die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise mit menschlicher Intelligenz verbunden sind. KI-Systeme können darauf trainiert werden, Muster zu erkennen und Daten zu analysieren. Sie können für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden, z. B. Spracherkennung, Bilderkennung und Sprachverarbeitung. KI arbeitet, indem sie Daten aufnimmt, analysiert und auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse Entscheidungen trifft. Diese Daten können aus einer Vielzahl von Quellen stammen, z. B. von einem Computer, einem Sensor oder einer Internetsuche. KI-Algorithmen können dann auf der Grundlage der Daten Entscheidungen treffen, z. B. eine Antwort auswählen oder eine Empfehlung aussprechen. Während einige Märkte, Branchen und Unternehmen weiter fortgeschritten sind als andere, befindet sich die KI insgesamt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Laut einer Analyse von Bloomberg Intelligence wird das BIP im Jahr 2030 infolge der beschleunigten Entwicklung und des Wachstums der KI um bis zu 14% höher sein. Das Wachstumspotenzial ist enorm:

McKinsey stellt fest, dass KI ein Schlüsselfaktor bei Themen wie Cybersicherheit, Compliance, Erklärbarkeit und Datenschutz sein wird.

Trotz des negativen Bildes der Auslöschung von Arbeitsplätzen durch KI - Studien zeigen, dass mehr als 12 Millionen Arbeitsplätze durch KI-Technologie geschaffen werden, während bis 2025 97 Millionen Spezialisten benötigt werden.

Weitere Untersuchungen stützen die Erwartung, dass die Ausgaben der Einzelhandelsbranche bis 2026 20,05 Milliarden erreichen werden. Dies mit einer Wachstumsrate von 39%.

Wie Jupiter Research berichtet, werden 80% der Einzelhandelsunternehmen bis 2027 KI-gestützte intelligente Automatisierung einsetzen.

Eine jüngste Umfrage zeigt, dass 63% der Technologieunternehmen ihre Ausgaben für KI und maschinelles Lernen bis 2023 erhöhen oder beibehalten werden.

Aber auf welche konkreten Sektoren und Unternehmen sollte man sich denn nun konzentrieren?

IT & Software Branche:

KI hat tiefgreifende Auswirkungen auf die IT-, Software- und Hardwarebranche und trägt dazu bei, effizientere Hard- und Software sowie IT-Systeme zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Unternehmen und Verbrauchern besser entsprechen.

KI oder grosse Sprachmodelle (LLMs) können Entwicklern beim Schreiben von Code für Programmanwendungen und Software helfen. Sie können Code-Fehler erkennen und auch Verbesserungen vorschlagen.

Sie werden in die Softwareentwicklung einbezogen, um intuitivere Benutzeroberflächen, schnellere Problemlösungsalgorithmen und genauere Datenanalysen zu erstellen.

Im Bereich der Cybersicherheit wird KI bereits in den meisten Cloud-basierten Anwendungen eingesetzt, insbesondere um Sicherheitsverletzungen zu erkennen und betrügerische Aktivitäten aufzudecken.

Die IT-Infrastruktur muss aufgerüstet werden, um höhere Datenkommunikationskapazitäten zu erreichen. Infolgedessen müssen auch Rechenzentren verbessert werden, da mehr Datenspeicher benötigt wird.

Einsatz von KI zur Entwicklung intelligenter Hardware, z.B. effizienterer Prozessoren und Speichersysteme, die Daten schnell verarbeiten und genaue Ergebnisse liefern können.

Unternehmen, die hier eine Rolle spielen, sind Namen wie NVIDIA, c3.ai, Palo Alto Network oder auch Autodesk, die sich allesamt auch in dem Portfolio des Tracker-Zertifikats auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248) befinden.

Kommunikation, Social-Media und E-Commerce

KI hat die sozialen Medien und den E-Commerce revolutioniert, indem sie Tools zur Automatisierung von Prozessen, zur Personalisierung von Erfahrungen und zur gezielten Werbung bereitstellt. Sie hilft dabei, Nutzerpräferenzen zu erkennen und Empfehlungen auszusprechen, Inhalte zu klassifizieren und automatische Antworten auf Kundenanfragen zu generieren.

Meta Platforms und Snapchat haben verschiedene Initiativen für KI vorgestellt. Meta plant, textbasierte Erlebnisse in diversen Messengern zu erforschen. Darüber hinaus ist geplant, bildbasierte Erlebnisse durch Anzeigenformate und Instagram-Filter sowie Video- und multimodale Erlebnisse zu untersuchen. Snap hat sein eigenes neues Produkt, My AI, vorgestellt. Der Chatbot arbeitet mit der neuesten Version der GPT-Technologie von OpenAI, die speziell für Snapchat angepasst wurde.

Microsoft bietet eine Reihe von KI-basierten Diensten namens Azure Cognitive Services an. Diese Dienste umfassen Spracherkennung, Sprachverständnis, Bilderkennung und andere kognitive Dienste, die Entwickler zur Erstellung intelligenter Anwendungen nutzen können.

bietet eine Reihe von KI-basierten Diensten namens Azure Cognitive Services an. Diese Dienste umfassen Spracherkennung, Sprachverständnis, Bilderkennung und andere kognitive Dienste, die Entwickler zur Erstellung intelligenter Anwendungen nutzen können. Google (Bard) und Baidu (Ernie) wollen Chat-GPT Konkurrenz machen, indem sie fortschrittliche KI-Technologie in ihre kommenden Suchmaschinen integrieren.

Traditionelle Suchmaschinen könnten durch Chatbot-Anwendungen ersetzt werden; es ist jedoch wahrscheinlich, dass Suchmaschinen in Verbindung mit generativer KI eingesetzt werden, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Grosse Sprachmodelle (LLM) können in Medieninhalten verwendet werden, um Musik zu transponieren und Melodien, Akkordfolgen und Texte zu generieren. Sie können Musik sogar analysieren und Bewertungen und Vergleiche erstellen.

Mit seiner grossen Beteiligung an Chat-GPT, ist Microsoft einer der wichtigsten Player in diesem Bereich. Auch diese Aktie ist zum Start im Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248) dabei.

Industrie, Automatisierung, Robotik

Die fünfte industrielle Revolution (Industrie 5.0) beinhaltet die Kombination von Menschen und Maschinen bei der Arbeit. Dazu gehören die Zusammenarbeit von Menschen und Robotern, kognitive Systeme und die Anpassung an Kundenwünsche.

KI schafft Mehrwert für Industrieunternehmen, indem sie das Wissen der Mitarbeiter, insbesondere der Ingenieure, erweitert und die Arbeitsabläufe rationalisiert.

KI kann Datenanalyseprozesse um bis zu 99% verkürzen, was zu einer 10-20% höheren Produktivität führt.

KI ist auch bei der Planung von Fertigungsstrassen nützlich, da sie hilft, eine optimale Lösung zu finden und Ertragsverluste um 20-40% zu verringern. Dies führt zu einer verbesserten rechtzeitigen Belieferung der Kunden.

Die Automatisierung in Verbindung mit KI bringt Veränderungen in die Unternehmen und führt zu wirtschaftlichem Wachstum durch höhere Produktivität.

KI kann Produkte entwerfen, Prototypen erstellen, Verbesserungen vorschlagen und einen Plan für die Herstellung der Produkte konzipieren.

Zebra Technologies ist einer der grössten Vorreitern in diesem Bereich. Aus diesem Grund findet sich auch diese Aktie zum Start im Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248).

Gesundheitsbranche

Die KI gewinnt in der Gesundheitsbranche immer mehr an Bedeutung, da ihre Anwendungsmöglichkeiten vielfältig sind.

Eine Hauptanwendung von KI im Gesundheitswesen ist die Diagnose, da die Technologie zur Identifizierung von Krankheitsmarkern in medizinischen Bildern wie Röntgenaufnahmen und CT-Scans eingesetzt werden kann.

KI kann auch zur Interpretation medizinischer Daten eingesetzt werden, z.B. bei der Sequenzierung von Genomen, um Zusammenhänge zwischen genetischen Informationen und der Entwicklung bestimmter Krankheiten zu erkennen.

Darüber hinaus kann KI für die Fernüberwachung des Gesundheitszustands von Patienten sowie für die Bereitstellung patientenspezifischer medizinischer Ratschläge verwendet werden, die auf den genetischen Hintergrund und die Krankengeschichte des Patienten zugeschnitten sind.

Intuitive Surgical verwendet Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Leistung seiner chirurgischen Robotersysteme zu verbessern. Es wird erwartet, dass der globale Markt für KI-basierte chirurgische Roboter im Jahr 2026 ein Volumen von 8,81 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

So ist Intuitive Surgical die einzige Aktie aus der Gesundheitsbranche, die es aktuell unter die Top 15 schafft und zum Start im Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248) vorhanden ist.

Smart Mobility

Eines der bekanntesten Beispiele für KI-gesteuerte intelligente Mobilität ist der Einsatz autonomer Fahrzeuge. Autonome Fahrzeuge nutzen KI, um Hindernisse zu erkennen und auf sie zu reagieren und effizient zu navigieren, wodurch das Risiko für den Fahrer verringert wird.

Intelligente Parksysteme nutzen ebenfalls KI, indem sie mit Hilfe von Sensoren freie Parkplätze erkennen und den Fahrer darauf hinweisen, wenn diese frei sind. Dies trägt zur Verringerung von Staus bei und erleichtert die Suche nach einem Parkplatz.

KI-gesteuerte intelligente Roboter werden eingesetzt, um alltägliche Aufgaben wie die Auslieferung zu automatisieren. KI-gesteuerte Roboter können in komplexen Umgebungen navigieren und Hindernisse erkennen, so dass sie Artikel schnell und effizient an ihren Bestimmungsort liefern können. Dies wird immer häufiger in der Industrie und im privaten Bereich eingesetzt.

Neben Uber ist es vor allem das Unternehmen Mobileye Global, das hier enormes Potenzial vorweist. Aus diesem Grund wird die Aktie von Beginn an im Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248) aufgenommen.

Zusammengefasst lässt sich der Investmentansatz wie folgt festhalten:

Es wird erwartet, dass das Kernportfolio in 15 bis 20 Aktien (siehe unten) investiert wird. Die anfängliche Allokation wird gleichgewichtet sein.

Das Universum der Aktien, die für die Aufnahme in das Portfolio in Frage kommen, besteht aus etwa 50 hauptsächlich amerikanischen, europäischen und japanischen Unternehmen.

Die Auswahl wird ständig überwacht und monatlich überprüft.

Kein periodisches Rebalancing. Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzungen liegen im Ermessen der beiden Experten.

Das Hinzufügen, Entfernen oder Umschichten von Positionen in der Kernauswahl ist diskretionär und wird nach Zustimmung beider Manager durchgeführt.

Anleger haben somit die Möglichkeit nicht nur breit gestreut und ganz einfach in das Zukunftsthema "Artificial Intelligence" zu investieren, sondern profitieren auch noch von der Expertise von Spiros Margaris und Maurizio Porfiri, die das Portfolio täglich im Blick haben. Neue Trends werden frühzeitig erkannt und das Portfolio aktiv darauf ausgerichtet. Das ist einzigartig und gibt es nur im Tracker-Zertifikat auf den aktiv verwalteten Margaris No.1 Artificial Intelligence Basket (ISIN: CH1181315248). Das Anlageprodukt ist bis zum 24. März 2023 in Zeichnung und kann über die eigene Hausbank oder Onlinebank gezeichnet werden. Im Anschluss ist das Produkt an der SIX Exchange gelistet und börsentäglich handelbar. Emittentin ist die Luzerner Kantonalbank. Weitere Infos unter www.amc.catfp.ch.

"Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG und es dient nur zur Information und ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie ist nicht als Empfehlung, Angebot, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder als Rechts- oder Steuerberatung gedacht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft."