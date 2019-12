Energie: Brentölpreis steigt nach DOE-Bericht wieder über 66 USD

Der Ölpreis trumpft mit immer neuen Hochs auf. Der gestrige DOE-Bericht zu den Entwicklungen am US-Ölmarkt per 13. Dezember fiel insgesamt besser aus als befürchtet. So sind die Lagerbestände von Rohöl um über 1 Mio. Barrel gefallen und die Anstiege bei Mitteldestillaten und Benzin waren nicht so hoch wie im API-Bericht vom Vortag. Auch ist die Nachfrage nach Benzin und Destillaten gestiegen. Die Exporte von Ölprodukten sind in der Vorwoche um über 500 Tsd. Barrel täglich gefallen, während die Importe um knapp 600 Tsd. Barrel gestiegen sind. Deshalb sind die Netto-Exporte von Ölprodukten auf den niedrigsten Stand seit dem Hoch der Sommerfahrsaison im Juli gefallen. Doch bei allen preisunterstützenden Signalen enthält der DOE-Bericht auch einen dezenten Hinweis auf eine zunehmende Energieautarkie der USA, nämlich die hohen US-Rohölexporte. Diese sind in der Vorwoche erneut auf über 3,6 Mio. Barrel täglich gestiegen, sodass die Netto-Rohölimporte unter 3 Mio. Barrel täglich gefallen sind. Die USA befinden sich somit auf einem guten Weg zur nachhaltigen Autarkie bei der Ölversorgung (also Rohöl und Ölprodukte zusammen) bereits im nächsten Jahr. Für die Preisbildung am internationalen Ölmarkt bedeutet dies, dass die Preissteuerung seitens der OPEC noch schwieriger werden dürfte als ohnehin schon, da die USA als weltgrösster Ölverbraucher künftig dem Kartell mehr Konkurrenz als Exporteur machen wird.

“Nord Stream 2” kommt trotz US-Sanktionen

Nicht nur am Ölmarkt treten die USA als Energieexporteur auf, sondern auch am wichtigen internationalen Erdgasmarkt, wo die USA seit Jahren ihre Exportkapazitäten von Flüssiggas (LNG) ausbauen. Sie machen dabei auch kein Geheimnis daraus, dass sie ihren Konkurrenten Steine in den Weg legen. Denn die Wertung des neuen “Gesetzes zum Schutz von Europas Energiesicherheit” ist relativ eindeutig: Europa sollte mehr LNG aus den USA importieren und weniger Pipeline-Gas aus Russland. Das Gesetz ist ein Teil des am Dienstag mit grosser Mehrheit vom US-Kongress verabschiedeten Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) und richtet sich u.E. in erster Linie gegen die Erdgas-Pipeline “Nord Stream 2”, die ab nächstem Jahr russisches Erdgas über Deutschland nach Europa leiten soll. Auch wenn die US-Sanktionen in Kürze in Kraft treten sollten, können sie unserer Meinung nach das nahezu fertiggestellte Infrastrukturprojekt nicht mehr torpedieren. Die Fertigstellung der Pipeline dürfte Erdgas als Energieträger in Europa insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Ausstiege aus der nuklear- und kohlebasierten Stromerzeugung noch attraktiver machen.