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Trading Signals 15.10.2026 14:01:00

Beiersdorf: Underperformer in Lauerstellung

Beiersdorf: Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Rund um den Globus kennen Verbraucher die kleine blaue Dose mit dem weissen „Nivea“-Schriftzug. Vor mehr als 100 Jahren erfunden, hat sich die Hautcreme zu einem Verkaufsschlager der Körperpflege entwickelt. Heute ist das Sortiment riesig und umfasst neben klassischen Cremes auch noch Lotionen, Haarspülungen, Duschgels, Deos und Sonnenschutzmittel. Kantar taxiert den Markenwert von Nivea auf knapp 5.8 Milliarden US-Dollar. Damit zählt dieses Label im BrandZ-Ranking für den Bereich Körperpflege zu den weltweiten Top 10.
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Von einer derartigen Spitzenposition ist die Beiersdorf-Aktie gerade weit entfernt. Im bisherigen Jahresverlauf gab ihr Kurs um 12 Prozent nach. Damit steht der Konsumgüterkonzern am unteren Ende der DAX-Zwischentabelle für 2026. Die Underperformance steht in einem direkten Zusammenhang mit Problemen bei Nivea. Die Kernmarke steuert mehr als die Hälfte zum Umsatz von Beiersdorf bei. 2025 ist der frühere Top-Seller und Wachstumstreiber ins Straucheln geraten, die Erlöse mit Nivea-Artikeln gaben um 0.9 Prozent nach. Beiersdorf-CEO Vincent Warnery begründete die Schwäche mit einem schwierigen Massenmarkt, dem Umbau des Geschäfts in China sowie verzögerten Produkteinführungen.

Gekappte Prognosen

Im Geschäftsbericht für 2025 nennt er die Neuausrichtung von Nivea – unter anderem mittels einer Ausweitung des Angebots – als Priorität. Für den späteren Jahresverlauf sowie im 2027 rechnete der Top-Manager „mit spürbaren Verbesserungen“. Diesen Plan mussten die Hanseaten mittlerweile über Bord werfen. „Die Entwicklung bei Nivea liegt unter unseren Erwartungen“, räumte Warnery Anfang August ein. Konkret waren die Umsätze mit der Kernmarke im ersten Semester 2026 um 7.5 Prozent geschrumpft. Einmal mehr hat Beiersdorf die Prognose gekappt. Neben einem organischen Rückgang der Erlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet der CEO nun eine Gewinnmarge von mindestens 11.8 Prozent. 2025 lag die Profitabilität bei 14 Prozent. „Unsere oberste Priorität ist es, unser Geschäft im Jahr 2027 wieder auf Wachstumskurs zu bringen und ab 2028 wieder profitabel zu wachsen“, erklärte Warnery die neue Marschroute.

Positive Signale

Bei Nivea soll ein 18-Monats-Plan helfen. Neben der grösseren Auswahl setzt das Management auf günstigere Produkte und vor allem mehr Werbung – allein für das zweite Semester sollen die Marketingbudgets um 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Es gibt Lichtblicke: Zum einen zeigten die 2025 eingeleiteten Massnahmen bei Nivea dem Unternehmen zufolge „erste positive Signale“. Und auch in der Klebstoffsparte Tesa hat sich die Dynamik sowohl im Konsum- als auch im Industriegeschäft – verbessert. Derweil kann sich Beiersdorf auch in Zeiten der Inflation und einer angespannten Geopolitik auf den Bereich dermatologische Hautpflege um das Top-Produkt Eucerin verlassen. Hier nahmen die Umsätze in den ersten sechs Monaten des Jahres um 7.8 Prozent zu.

Markanter Widerstand

Am 27. Oktober legt der Konzern den Zwischenbericht für das dritte Quartal vor. Dann werden Analysten und Investoren vor allem die Entwicklung bei Nivea genau unter die Lupe nehmen. Sowohl hier als auch bei Tesa dürfte der Markt angesichts eines nach wie vor schwierigen Umfelds schon kleinste Verbesserungen positiv aufnehmen. Und natürlich gilt es für Eucerin, die Wachstumsspur zu halten. Zuletzt machte sich an der Börse Hoffnung breit: Auf Sicht von einem Monat legte die Beiersdorf-Aktie um ein Zehntel zu. Jetzt klopft der DAX-Titel an einem markanten Widerstand an. Im Bereich von 80/82 Euro tut sich eine horizontale Barriere auf. In diesem Korridor verläuft auch die 200-Tage-Linie.

Für einen Ausbruch nach oben sprechen vor allem die geschrumpften Erwartungen. Und doch braucht es, allein wegen der Serie an Enttäuschungen, einiges an Spekulationswillen, um mit dem Mini-Future eine Positionierung auf der Long-Seite einzugehen. Bei dem von der Société Générale auf der OTC-Plattform Swiss DOTS gehandelten Produkt beträgt der Hebel momentan knapp fünf. Den Knock-out fixiert die Emittentin bei 67.84 Euro und damit rund 17 Prozent unter den Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Trading Idee Beiersdorf
Basiswert Beiersdorf
Produktgattung Long Mini-Future
Investmentrichtung Long
Emittent Société Générale
ISIN / Valor DE000FE2ZCJ8 / 154419775
Laufzeit Open End
Stand 15.10.26 09:20 Uhr
Kurs Hebelprodukt 1.57 Franken
Basispreis variabel 65.38 EUR
Knock-out-Schwelle 67.84 EUR
Hebel 4.89
Abstand zum Knock-out 17.39%
Stop-Loss 1.00 Franken
Ziel 2.15 Franken (37%)

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Disclaimer:

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