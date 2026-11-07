Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
Suche...
Trading Signals 07.11.2026 16:15:00

Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an

Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Lange Zeit stand Bayer vor allem für eines: Negative Schlagzeilen. Milliardenbelastungen aus der Monsanto-Übernahme, kostspielige Rechtsstreitigkeiten und auslaufende Arzneimittelpatente setzten dem deutschen Konzern schwer zu. Doch allmählich scheint sich das Blatt zu wenden. Die jüngsten Quartalszahlen machen jedenfalls Mut: Das operative Ergebnis übertrifft die Erwartungen deutlich, die Pharmasparte entwickelt sich besser als gedacht und der gewaltige Schuldenberg beginnt zu schmelzen. Börsianer haben den Stimmungsumschwung bereits registriert. Mit einem Kursplus von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn zählt Bayer 2026 zu den Outperformern im DAX. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung rückt nun das Jahreshoch im Bereich von 54 Euro wieder in den Fokus.
In eigener Sache

Pharmageschäft als Wachstumsmotor

Die operative Entwicklung spricht für eine Fortsetzung des Comebacks. Im dritten Quartal steigerte Bayer den Umsatz um 4.1 Prozent auf 10.05 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognose von 9.92 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda verbesserte sich um 6.9 Prozent auf 1.62 Milliarden Euro und lag damit sogar rund 13 Prozent über dem Konsens. Allerdings ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie gab von 0.49 auf 0.31 Euro und verfehlte die Erwartungen. Unter dem Strich stand aufgrund von Wertberichtigungen und Sonderbelastungen ein Verlust von 672 Millionen Euro.

Für den entscheidenden Lichtblick sorgte die Pharmasparte. Die Erlöse legten in diesem Segment um acht Prozent, das operative Ergebnis gar um knapp ein Viertel zu. Besonders dynamisch entwickelten sich das Prostatakrebsmittel Nubeqa mit einem Umsatzplus von 58 Prozent und das Nieren- und Herzmedikament Kerendia mit einem Zuwachs von 65 Prozent. Nubeqa erreichte damit im Quartal nahezu die Milliardenmarke. Zugleich fielen die Umsatzeinbussen bei den ehemaligen Blockbustern Xarelto und Eylea infolge auslaufender Patente geringer aus als befürchtet. Für zusätzlichen Optimismus sorgt die Pipeline. So erhielt der Gerinnungshemmer Asundexian jüngst in China die Zulassung zur Sekundärprävention von Schlaganfällen.

Weniger erfreulich verlief das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Bei Crop Science stagnierte der Umsatz, während das Ebitda um 41 Prozent einbrach. Neben ungünstigen Wetterbedingungen belasteten Preisdruck und höhere Kosten. Die Konsumgütersparte Consumer Health kam ebenfalls kaum voran. Ihr Umsatz verharrte währungs- und portfoliobereinigt auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis sank um gut vier Prozent.

Höhere Ziele, weniger Schulden

Noch also steht der Aufschwung auf einem schmalen Fundament. Dennoch blickt CEO Bill Anderson zuversichtlicher nach vorne. Während das Umsatzziel zwischen 45 und 47 Milliarden Euro gleich blieb, schraubte der Manager die Prognose für das bereinigte Ebitda um 200 Millionen Euro auf 9.8 bis 10.3 Milliarden Euro empor. Gleichzeitig soll die operative Marge im Pharmageschäft nun 25 bis 27 Prozent erreichen, nachdem bislang 23 bis 25 Prozent avisiert worden waren.

Auch in der Bilanz zeichnen sich Fortschritte ab. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich gegenüber Ende Juni um 2.6 Milliarden auf 3.,1 Milliarden Euro. Massgeblich dafür verantwortlich war eine milliardenschwere Transaktion mit dem Finanzinvestor Apollo. Bis zum Jahresende soll der Schuldenstand auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken, eine Milliarde weniger als zuvor erwartet. Zudem hob Bayer die Cashflow-Prognose an.

Eine wesentliche Unsicherheit bleiben die Glyphosat-Klagen in den USA. Bayer hofft noch vor Weihnachten auf die gerichtliche Zustimmung zu einem milliardenschweren Vergleich. Eine Einigung könnte einen erheblichen Risikofaktor beseitigen und der Konzern könnte sich wieder verstärkt auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Das ist auch nötig, den Vorstandschef Anderson hat kein geringeres Ziel ausgegeben, als Bayer zum schnellsten und schlanksten Life-Science-Unternehmen der Welt zu formen.

Mit Hebel in neue Höhen

An der Börse überwiegt inzwischen die Zuversicht. Der Analystenkonsens lautet „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58.50 Euro. Gelingt der Bayer-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone um 54 Euro, wäre damit weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Das nächste charttechnische Ziel liegt dann im Bereich von 60/62 Euro.

Risikobereite Anleger können mit einem Unlimited-Turbo-Call der Société Générale überproportional an einer Fortsetzung der Erholung partizipieren. Das Produkt ist mit einem Hebel von aktuell 3.9 sowie einer Knock-out-Schwelle bei 42.42 Euro ausgestattet. Der Abstand zur Barriere beträgt damit knapp 22 Prozent. Das Bezugsverhältnis lautet 10:1. Für spekulative Anleger eröffnet sich mit dem Papier eine Möglichkeit, auf eine Fortsetzung der Bayer-Rallye zu setzen. Entscheidend bleibt, dass sich die operative Wende als nachhaltig erweist. Doch Achtung: Während Kursgewinne entsprechend verstärkt werden, gilt dies ebenso für Verluste. Bei Berührung der Knock-out-Schwelle wird das Produkt vorzeitig beendet, wobei ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals droht.

Trading Idee Bayer
Basiswert Bayer
Produktgattung Unlimited-Turbo-Optionsschein
Investmentrichtung Long
Emittent Société Générale
ISIN / Valor DE000FG0X1J2 / 157967369
Laufzeit Open End
Stand 05.11.26 08.45 Uhr
Kurs Hebelprodukt 1.27 Franken
Basispreis variabel 42.42 Euro
Knock-out-Schwelle 40.4903 Euro
Hebel 3.92
Abstand zum Knock-out 21.76%
Stop-Loss 0.55 Franken
Ziel 1.78 Franken (40%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann

️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple

Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.