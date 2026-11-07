|Trading Signals
|
07.11.2026 16:15:00
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.
Pharmageschäft als Wachstumsmotor
Die operative Entwicklung spricht für eine Fortsetzung des Comebacks. Im dritten Quartal steigerte Bayer den Umsatz um 4.1 Prozent auf 10.05 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognose von 9.92 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda verbesserte sich um 6.9 Prozent auf 1.62 Milliarden Euro und lag damit sogar rund 13 Prozent über dem Konsens. Allerdings ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie gab von 0.49 auf 0.31 Euro und verfehlte die Erwartungen. Unter dem Strich stand aufgrund von Wertberichtigungen und Sonderbelastungen ein Verlust von 672 Millionen Euro.
Für den entscheidenden Lichtblick sorgte die Pharmasparte. Die Erlöse legten in diesem Segment um acht Prozent, das operative Ergebnis gar um knapp ein Viertel zu. Besonders dynamisch entwickelten sich das Prostatakrebsmittel Nubeqa mit einem Umsatzplus von 58 Prozent und das Nieren- und Herzmedikament Kerendia mit einem Zuwachs von 65 Prozent. Nubeqa erreichte damit im Quartal nahezu die Milliardenmarke. Zugleich fielen die Umsatzeinbussen bei den ehemaligen Blockbustern Xarelto und Eylea infolge auslaufender Patente geringer aus als befürchtet. Für zusätzlichen Optimismus sorgt die Pipeline. So erhielt der Gerinnungshemmer Asundexian jüngst in China die Zulassung zur Sekundärprävention von Schlaganfällen.
Weniger erfreulich verlief das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Bei Crop Science stagnierte der Umsatz, während das Ebitda um 41 Prozent einbrach. Neben ungünstigen Wetterbedingungen belasteten Preisdruck und höhere Kosten. Die Konsumgütersparte Consumer Health kam ebenfalls kaum voran. Ihr Umsatz verharrte währungs- und portfoliobereinigt auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis sank um gut vier Prozent.
Höhere Ziele, weniger Schulden
Noch also steht der Aufschwung auf einem schmalen Fundament. Dennoch blickt CEO Bill Anderson zuversichtlicher nach vorne. Während das Umsatzziel zwischen 45 und 47 Milliarden Euro gleich blieb, schraubte der Manager die Prognose für das bereinigte Ebitda um 200 Millionen Euro auf 9.8 bis 10.3 Milliarden Euro empor. Gleichzeitig soll die operative Marge im Pharmageschäft nun 25 bis 27 Prozent erreichen, nachdem bislang 23 bis 25 Prozent avisiert worden waren.
Auch in der Bilanz zeichnen sich Fortschritte ab. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich gegenüber Ende Juni um 2.6 Milliarden auf 3.,1 Milliarden Euro. Massgeblich dafür verantwortlich war eine milliardenschwere Transaktion mit dem Finanzinvestor Apollo. Bis zum Jahresende soll der Schuldenstand auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken, eine Milliarde weniger als zuvor erwartet. Zudem hob Bayer die Cashflow-Prognose an.
Eine wesentliche Unsicherheit bleiben die Glyphosat-Klagen in den USA. Bayer hofft noch vor Weihnachten auf die gerichtliche Zustimmung zu einem milliardenschweren Vergleich. Eine Einigung könnte einen erheblichen Risikofaktor beseitigen und der Konzern könnte sich wieder verstärkt auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Das ist auch nötig, den Vorstandschef Anderson hat kein geringeres Ziel ausgegeben, als Bayer zum schnellsten und schlanksten Life-Science-Unternehmen der Welt zu formen.
Mit Hebel in neue HöhenAn der Börse überwiegt inzwischen die Zuversicht. Der Analystenkonsens lautet „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58.50 Euro. Gelingt der Bayer-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone um 54 Euro, wäre damit weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Das nächste charttechnische Ziel liegt dann im Bereich von 60/62 Euro.
Risikobereite Anleger können mit einem Unlimited-Turbo-Call der Société Générale überproportional an einer Fortsetzung der Erholung partizipieren. Das Produkt ist mit einem Hebel von aktuell 3.9 sowie einer Knock-out-Schwelle bei 42.42 Euro ausgestattet. Der Abstand zur Barriere beträgt damit knapp 22 Prozent. Das Bezugsverhältnis lautet 10:1. Für spekulative Anleger eröffnet sich mit dem Papier eine Möglichkeit, auf eine Fortsetzung der Bayer-Rallye zu setzen. Entscheidend bleibt, dass sich die operative Wende als nachhaltig erweist. Doch Achtung: Während Kursgewinne entsprechend verstärkt werden, gilt dies ebenso für Verluste. Bei Berührung der Knock-out-Schwelle wird das Produkt vorzeitig beendet, wobei ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals droht.
|Trading Idee Bayer
|Basiswert
|Bayer
|Produktgattung
|Unlimited-Turbo-Optionsschein
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Société Générale
|ISIN / Valor
|DE000FG0X1J2 / 157967369
|Laufzeit
|Open End
|Stand
|05.11.26 08.45 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|1.27 Franken
|Basispreis variabel
|42.42 Euro
|Knock-out-Schwelle
|40.4903 Euro
|Hebel
|3.92
|Abstand zum Knock-out
|21.76%
|Stop-Loss
|0.55 Franken
|Ziel
|1.78 Franken (40%)
Disclaimer:
Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.
Struki Kompakt (5/7): So handelst du Strukturierte Produkte in der Schweiz – jetzt bei Finanz.Punkt.
In der 5. Episode unserer siebenteiligen Finanzpunkt-Serie geht es um Marktstruktur und Risiken bei Strukturierten Produkten. Im Zentrum stehen Handelsplätze in der Schweiz, Liquidität, Preisbildung und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger beim Kauf besonders achten sollten.
In dieser Folge geht es um:
die Marktstruktur für Strukturierte Produkte in der Schweiz
Unterschiede zwischen Börse und OTC-Plattformen
Emittentenrisiko und Besicherung
Preisbildung, Liquidität und Spread
warum der Handelszeitpunkt wichtig ist
Regulierung und Anlegerschutz
typische Fehler von Privatanlegern
Warrants, Volatilität und zu weit entfernte Basispreise
konservative Hebelstrategien bei Hebelprodukten
warum der direkte Kontakt mit Emittenten helfen kann
️ Jetzt reinhören auf Spotify oder Apple Podcast
Spotify: Spotify
Apple Podcast: Apple
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.