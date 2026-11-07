Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an

In eigener Sache

NEU: Trading Signals sofort per E-Mail erhalten! Erhalte die Trading Signals künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen! Jetzt kostenlos anmelden Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Lange Zeit stand Bayer vor allem für eines: Negative Schlagzeilen. Milliardenbelastungen aus der Monsanto-Übernahme, kostspielige Rechtsstreitigkeiten und auslaufende Arzneimittelpatente setzten dem deutschen Konzern schwer zu. Doch allmählich scheint sich das Blatt zu wenden. Die jüngsten Quartalszahlen machen jedenfalls Mut: Das operative Ergebnis übertrifft die Erwartungen deutlich, die Pharmasparte entwickelt sich besser als gedacht und der gewaltige Schuldenberg beginnt zu schmelzen. Börsianer haben den Stimmungsumschwung bereits registriert. Mit einem Kursplus von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn zählt Bayer 2026 zu den Outperformern im DAX. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung rückt nun das Jahreshoch im Bereich von 54 Euro wieder in den Fokus.

Pharmageschäft als Wachstumsmotor

Die operative Entwicklung spricht für eine Fortsetzung des Comebacks. Im dritten Quartal steigerte Bayer den Umsatz um 4.1 Prozent auf 10.05 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognose von 9.92 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda verbesserte sich um 6.9 Prozent auf 1.62 Milliarden Euro und lag damit sogar rund 13 Prozent über dem Konsens. Allerdings ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie gab von 0.49 auf 0.31 Euro und verfehlte die Erwartungen. Unter dem Strich stand aufgrund von Wertberichtigungen und Sonderbelastungen ein Verlust von 672 Millionen Euro.

Für den entscheidenden Lichtblick sorgte die Pharmasparte. Die Erlöse legten in diesem Segment um acht Prozent, das operative Ergebnis gar um knapp ein Viertel zu. Besonders dynamisch entwickelten sich das Prostatakrebsmittel Nubeqa mit einem Umsatzplus von 58 Prozent und das Nieren- und Herzmedikament Kerendia mit einem Zuwachs von 65 Prozent. Nubeqa erreichte damit im Quartal nahezu die Milliardenmarke. Zugleich fielen die Umsatzeinbussen bei den ehemaligen Blockbustern Xarelto und Eylea infolge auslaufender Patente geringer aus als befürchtet. Für zusätzlichen Optimismus sorgt die Pipeline. So erhielt der Gerinnungshemmer Asundexian jüngst in China die Zulassung zur Sekundärprävention von Schlaganfällen.

Weniger erfreulich verlief das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Bei Crop Science stagnierte der Umsatz, während das Ebitda um 41 Prozent einbrach. Neben ungünstigen Wetterbedingungen belasteten Preisdruck und höhere Kosten. Die Konsumgütersparte Consumer Health kam ebenfalls kaum voran. Ihr Umsatz verharrte währungs- und portfoliobereinigt auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis sank um gut vier Prozent.

Höhere Ziele, weniger Schulden

Noch also steht der Aufschwung auf einem schmalen Fundament. Dennoch blickt CEO Bill Anderson zuversichtlicher nach vorne. Während das Umsatzziel zwischen 45 und 47 Milliarden Euro gleich blieb, schraubte der Manager die Prognose für das bereinigte Ebitda um 200 Millionen Euro auf 9.8 bis 10.3 Milliarden Euro empor. Gleichzeitig soll die operative Marge im Pharmageschäft nun 25 bis 27 Prozent erreichen, nachdem bislang 23 bis 25 Prozent avisiert worden waren.

Auch in der Bilanz zeichnen sich Fortschritte ab. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich gegenüber Ende Juni um 2.6 Milliarden auf 3.,1 Milliarden Euro. Massgeblich dafür verantwortlich war eine milliardenschwere Transaktion mit dem Finanzinvestor Apollo. Bis zum Jahresende soll der Schuldenstand auf 28 bis 29 Milliarden Euro sinken, eine Milliarde weniger als zuvor erwartet. Zudem hob Bayer die Cashflow-Prognose an.

Eine wesentliche Unsicherheit bleiben die Glyphosat-Klagen in den USA. Bayer hofft noch vor Weihnachten auf die gerichtliche Zustimmung zu einem milliardenschweren Vergleich. Eine Einigung könnte einen erheblichen Risikofaktor beseitigen und der Konzern könnte sich wieder verstärkt auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Das ist auch nötig, den Vorstandschef Anderson hat kein geringeres Ziel ausgegeben, als Bayer zum schnellsten und schlanksten Life-Science-Unternehmen der Welt zu formen.

Mit Hebel in neue Höhen

An der Börse überwiegt inzwischen die Zuversicht. Der Analystenkonsens lautet „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58.50 Euro. Gelingt der Bayer-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone um 54 Euro, wäre damit weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Das nächste charttechnische Ziel liegt dann im Bereich von 60/62 Euro.

Risikobereite Anleger können mit einem Unlimited-Turbo-Call der Société Générale überproportional an einer Fortsetzung der Erholung partizipieren. Das Produkt ist mit einem Hebel von aktuell 3.9 sowie einer Knock-out-Schwelle bei 42.42 Euro ausgestattet. Der Abstand zur Barriere beträgt damit knapp 22 Prozent. Das Bezugsverhältnis lautet 10:1. Für spekulative Anleger eröffnet sich mit dem Papier eine Möglichkeit, auf eine Fortsetzung der Bayer-Rallye zu setzen. Entscheidend bleibt, dass sich die operative Wende als nachhaltig erweist. Doch Achtung: Während Kursgewinne entsprechend verstärkt werden, gilt dies ebenso für Verluste. Bei Berührung der Knock-out-Schwelle wird das Produkt vorzeitig beendet, wobei ein weitgehender Verlust des eingesetzten Kapitals droht.

Trading Idee Bayer Basiswert Bayer Produktgattung Unlimited-Turbo-Optionsschein Investmentrichtung Long Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000FG0X1J2 / 157967369 Laufzeit Open End Stand 05.11.26 08.45 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.27 Franken Basispreis variabel 42.42 Euro Knock-out-Schwelle 40.4903 Euro Hebel 3.92 Abstand zum Knock-out 21.76% Stop-Loss 0.55 Franken Ziel 1.78 Franken (40%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.