Alphabet: Konsolidierung oder Korrektur?

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Die laufende mittelfristige Impulswelle beförderte das Papier von einem im vergangenen Juni verzeichneten Korrekturtief bei 1.025,00 USD bis auf ein am 22. Januar markiertes Rekordhoch bei 1.503,08 USD. Seither befindet es sich im Konsolidierungsmodus. Nach einem Rücksetzer bis 1.421,20 USD hatte sich der Wert zuletzt wieder der Bestmarke angenähert. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen kam er jedoch im gestrigen Handel begleitet von hohem Handelsvolumen unter Druck. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die laufende Konsolidierung in eine deutlichere Abwärtskorrektur übergeht, ist somit gestiegen. Bestätigt würde dieses Szenario jedoch erst mit einem Rutsch unter das Zwischentief bei 1.421,20 USD. In diesem Fall lauten potenzielle nächste Korrekturziele 1.408 USD, 1.382-1.395 USD und 1.357-1.365 USD. Darunter müsste ein Test der mittelfristig relevanten Supportzone bei 1.298-1.326 USD eingeplant werden. Solange diese nicht signifikant unterschritten wird, bleiben die übergeordneten Aussichten positiv. Im Fokus als mögliche mittelfristige Zielzone befindet sich derzeit die Region 1.517-1.554 USD. Mit einem Anstieg über die beiden nächsten Hürden bei 1.490 USD und 1.503 USD in den kommenden Handelstagen wäre ein unmittelbares Abarbeiten der genannten Zielzone zu erwarten.