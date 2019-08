Alibaba – im Korrekturmodus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die ADR-Aktie der Alibaba Group Holding (WKN: A117ME) hatte ausgehend vom zyklischen Tief im Jahr 2015 bei 57,20 USD nach der Komplettierung eines Doppelbodens einen langfristigen Aufwärtstrend etabliert. Die Rally beförderte das Papier des chinesischen IT-Konzerns bis auf ein im Juni vergangenen Jahres notiertes Rekordhoch bei 211,70 USD. Einer kräftigen Abwärtskorrektur bis auf 129,77 USD folgten die Ausbildung eines mehrmonatigen Doppelbodens und ein Kursaufschwung bis auf ein Anfang Mai erzieltes Hoch bei 195,72 USD. Die dort einsetzende scharfe Abwärtskorrektur liess die Notierung bis auf 147,95 USD absacken, bevor die Bullen erneut das Ruder übernahmen. Ausgehend vom Verlaufshoch bei 179,88 USD, befindet sich der Wert nun im Korrekturmodus. Im gestrigen Handel rutschte er dabei unter die mehrwöchige Aufwärtstrendlinie und das letzte Konsolidierungstief. Eine Fortsetzung des Rücksetzers in Richtung der nächsten Supportzone bei aktuell 163,91-165,82 USD sollte eingeplant werden. Kann sich die Aktie spätestens im Dunstkreis dieser Zone stabilisieren, bleiben die Aussichten auf eine anschliessende Fortsetzung des Ende Mai gestarteten Kursaufschwungs günstig. Ein Anstieg über 179,88 USD per Tagesschluss würde eine entsprechende prozyklische Bestätigung liefern. In den charttechnischen Fokus würde dann der Bereich 189,00-195,72 USD als mögliche Zielzone rücken. Bearishe Signale entstünden hingegen mit einer Verletzung der beiden Supportbereiche bei 160,15/160,55 USD und 155,49/155,69 USD. Ein erneuter Test des Tiefs bei 147,95 USD würde in diesem Fall nicht überraschen.