UBS Keyinvest Daily Markets: Zurich Insurance - Wilde Achterbahnfahrt

Dort kam es im Anschluss erstmals zu einem scharfen Ausverkauf an die Unterstützung bei 293,70 CHF, die von den Bullen im Februar verteidigt wurde. In der Folge zog der Wert erneut an den Widerstandsbereich um 321,80 CHF an und wurde Ende März abermals an die 293,70 CHF-Marke gedrückt. Auch diesmal gelang es der Käuferseite, die Unterstützung zum Einstieg zu nutzen und eine dynamische Gegenbewegung auszulösen. Dennoch war der Wert im Rahmen des Kursrutsches kurzzeitig unter eine wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinie gefallen und hatte damit ein erstes bearishes Signal generiert. Zudem ebbte die Kaufwelle, die Anfang April noch so vielversprechend begonnen hatte, wieder an der 321,80 CHF-Marke ab und ging in eine erneute Korrektur über. Zuletzt wurden dabei die Unterstützungen bei 313,80 und 307,10 CHF unterschritten, womit sich der Abwärtsdruck deutlich verschärfte.

Ausblick: Es bleibt eine Restchance für die Käufer bei den Aktien von Zurich Insurance, den kurzfristigen Aufwärtstrend fortzusetzen. Doch die Bären stehen schon in den Startlöchern. Die Short-Szenarien: Nur wenn es den Bullen gelingt, die 307,10 CHF-Marke nachhaltig zu behaupten, könnte ein weiterer Angriff auf die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 303,00 CHF verhindert werden. Die Abwärtsdynamik der letzten Tage spricht allerdings aktuell dafür, dass die Trend-linie ein weiteres Mal unterschritten und der Wert bis 299,70 CHF und darunter bis 293,70 CHF ausverkauft wird. Die zentrale Unterstützung dürfte dem dritten Angriff innerhalb von drei Monaten nicht gewachsen sein und die Aktien in der Folge bis 283,70 CHF einbrechen. Nach diesem Verkaufssignal könnte ein Rücklauf bis 293,70 CHF für eine vorübergehende Entspannung der Lage sorgen, ehe ein weiterer Abwärtsimpuls mittelfristig bis 275,00 CHF führen dürfte. Die Long-Szenarien: Derzeit würde erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 313,80 CHF für die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung seit Anfang April sprechen. Sollte den Bullen ein solcher Anstieg gelingen, könnte der Wert bis 321,80 CHF klettern. Ob es allerdings zu einem deutlichen Ausbruch über die Hürde und damit einem Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 334,60 CHF kommen kann, muss aufgrund der derzeitigen Schwäche bezweifelt werden.