UBS Keyinvest Daily Markets: Tesla - Anschlusskäufe wer den jetzt wichtig

Rückblick: Die Aktien von Tesla bewegten sich in den vergangenen Jahren innerhalb einer Handelsspann e zwischen der 177,22 USD-Marke und der 291,42 USD- Marke, um daraus im April 2017 nach oben auszubr echen. Es gelang ein Anstieg bis zur Marke von 386,99 USD, welche sich auch im weiter en Verlauf als starke Hürde darstellte. Die Notierungen rutschten darunter zurück und testeten die 291,42 USD- Marke im Oktober 2017 erfolgr eich. Nach einer Seitwärts- bewegung oberhalb dieser Unterstützung ging es im Januar 2018 mehrfach an der 360,50 USD-Marke nicht weiter , bevor ein schneller Rücklauf zur Unterstützung bei 291,42 USD führte. Auch Ende Februar scheiterte Tesla an der Hürde bei 360,50 USD, um anschliessend stark unter Druck zu geraten. Die 291,42 USD-Marke wurde nachhaltig unterschritten und ausgehend von der Unterstützung bei 242,00 USD eine Erholung eingeleitet. Es gelang Tesla, die 291,42 USD-Marke leicht zurückzuer obern.

Ausblick: Die Chance ist nach der Rücker oberung der 291,42 USD-Marke gegeben, die Korrektur zu beenden und die Rally mittelfristig wieder aufzunehmen. Sollte Tesla aber in die alte Handelsspanne unterhalb der 291,42 USD nochmals zurück- fallen, besteht die Gefahr , neue Verlaufstiefs zu markier en. Die Long-Szenarien: Kann Tesla die Unterstützung bei 291,42 USD wieder bestätigen und über die 309,50 USD-Marke ansteigen, dürfte auch der kurzfristige Abwärtstr end überwunden werden. In diesem Fall bietet sich die Chance, die Rally bis zum mittelfristigen Abwärtstr end bei 350,00 USD sowie später bis zur 360,50 USD-Marke auszudehnen. Dieses Niveau stellt eine massive Hürde dar. Gelingt der Ausbruch darüber , könnte auch die 386,99 USD-Marke schnell wieder erreichbar werden. Die Short-Szenarien: Zeigen sich Anschlussverkäufe unterhalb der 290,00 USD-Marke, besteht die Gefahr , wieder in Richtung der 242,00 USD-Marke zu fallen. Auf der 265,00 USD- Marke wäre zwischenzeit lich eine Stabilisierung möglich. Mittel- fristig bietet sich aber in diesem Fall die Möglichkeit, die alte Handelsspanne wieder zu durchlaufen, sodass sich der Weg unterhalb der 242,00 USD-Marke in Richtung der 177,22 USD- Marke öffnen könnte.