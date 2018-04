UBS Keyinvest Daily Markets: SMI - Der Dreh-und Angelpunkt

Rückblick: Nach einer erfolgreichen Bodenbildung kurz vor dem Erreichen der Unterstützung bei 8.480 Punkten stieg der SMI Index ab Ende März in einer volatilen Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 8.862 Punkten.

Auf dem Weg an die Hürde wurde eine übergeordnete Abwärtstrendlinie überschritten und die Kurshürde bei 8.729 Punkten durchbrochen. Zwar konnte auch die 8.862 Punkte-Marke vorübergehend überschritten werden, eine nachhaltige Fortsetzung des Anstiegs misslang jedoch bisher. Nach einer Korrektur an die Unterstützung bei 8.729 Punkten versuchten die Bullen am vergangenen Freitag erneut, die 8.862 Punkte-Marke zu attackieren, scheiterten jedoch auch diesmal.

Ausblick: Kurzfristig befindet sich der SMI in einer Konsolidierungsphase. Der kurzzeitige Rücksetzer unter die 8.729 Punkte-Marke und der gleichzeitig erfolgte Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zeigen jedoch, dass die Bären den Kampf noch nicht aufgegeben haben. Die Short-Szenarien: Verbleibt der Index auch weiterhin unter der 8.862 Punkte-Marke, könnte es zu einer zweiten Korrektur bis 8.729 Punkte kommen. Dort hätten die Bullen die Chance, den Wert nochmals bis 8.862 Punkte anzutreiben. Wird die 8.729 Punkte-Marke dagegen im weiteren Verlauf unterschritten, dürfte der SMI deutlich unter Druck geraten. Eine Verkaufswelle bis 8.600 Punkte wäre in diesem Fall nicht mehr auszuschliessen. Die Long-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Anstieg über 8.862 Punkte wäre dagegen ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal aktiv und eine Aufwärtsbewegung bis 8.900 Punkte wahrscheinlich. Auf diesem Niveau könnte sich allerdings eine weitere heftige Abwärtsbewegung anschliessen. Dagegen würde ein Ausbruch über die Hürde für eine Fortsetzung der Erholung bis 8.949 Punkte sprechen. Wird auch dieser Widerstand gebrochen, wären bereits Zugewinne bis 9.090 Punkte in den kommenden Wochen möglich.