UBS Keyinvest Daily Markets: SGS - Bodenbildung ist gefährdet

Ausgehend von der 2.097 Punkte-Marke konnten die Notierungen bis zur 2.653 Punkte-Marke nach oben durchstarten, bevor dort Ende Januar 2018 eine Korrektur eingeleitet wurde. Der Ausbruch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal stellte sich dabei als Übertreibung dar, was nach dem Rücklauf unter die 2.558 Punkte-Marke einen massiven Ausverkauf nach sich zog. Erst bei 2.310 Punkten konnte ein neues Zwischentief abgesetzt und eine Erholung bis zur 2.453 Punkte-Marke eingeleitet werden. Davon ausgehend rutschten die Notierungen Ende Februar nochmals ab, fingen sich aber auf der Unterstützung bei 2.310 Punkten erneut. Nachdem sich auf diesem Niveau die Käuferseite durchsetzen konnte, brach der Wert zuletzt leicht über die 2.453 Punkte-Marke nach oben aus.

Ausblick: Der Ausbruch über die 2.453 Punkte-Marke kann sich zunächst nicht durchsetzen und könnte sich als Bullenfalle darstellen. In diesem Fall droht auch eine zweite grössere Korrekturwelle. Wenn der zwischen der 2.310 Punkte-Marke und der 2.453 Punkte-Marke ausgebildete Doppelboden aber Anschlusskäufe nach sich zieht, wäre auch eine Wiederaufnahme der Rally bis zum Rekordhoch möglich. Die Long-Szenarien: Oberhalb der 2.480 Punkte-Marke könnte sich der Weg nach oben öffnen. Auf Basis des Doppelbodens der vergangenen Wochen wäre ein Anstieg bis zur 2.558 Punkte-Marke, sowie bis zur knapp darüber verlaufenden Trendkanaloberkante bei 2.590 Punkten möglich. Schaffte es SGS erneut über diese Hürde, wird auch das Rekordhoch bei 2.653 Punkten schnell erreichbar. Die Short-Szenarien: Nach dem Fehlausbruch an der 2.453 Punkte-Marke könnte die Handelsspanne der Vorwochen bis zur 2.310 Punkte-Marke schnell durchlaufen werden. In diesem Fall besteht auch die Gefahr der Ausbildung einer zweiten grossen Korrekturwelle, welche sich unterhalb der 2.310 Punkte-Marke andeuten würde. Diese könnte den Wert auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend führen, bis zur 2.211 Punkte-Marke.