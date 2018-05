UBS Keyinvest Daily Markets: Roche - Bodenbildung wird möglich

Ausgehend von der 295,80 CHF-Marke wurde im Dezember 2014 ein Abwärtstrendkanal etabliert, in welchem sich die Notierungen weiterhin befinden. Der Ausbruchsversuch im Mai 2017 schlug auf der Oberseite fehl, was stärkere Abgaben in den vergangenen Monaten nach sich zog. Dabei kam es zunächst noch zu einer Stabilisierung auf der bei 238,80 CHF liegenden Unterstützung, welche jedoch im Januar 2018 dynamisch durchbrochen wurde. Bis zur 214,30 CHF-Marke fielen die Notierungen daraufhin zurück und konnten sich ab Februar stabilisieren. Es gelang, mit dem Anstieg über die 226,10 CHF-Marke zunächst ein kleines Kaufsignal auszulösen, welches sich jedoch nicht durchsetzte. So rutschten die Notierungen in den vergangenen Wochen erneut zur 214,30 CHF-Marke sowie zur langfristig wichtigen Unterstützung bei 212,80 CHF zurück.

Ausblick: Der an den Vortagen angelaufene Ausbruchsversuch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend bietet die Chance, eine grössere Erholung einzuleiten. Oberhalb der 212,80 CHF-Marke wäre in diesem Fall auch eine Bodenbildung möglich. Sollte sich die Stabilisierung der Vorwochen jedoch als bearishe Flagge darstellen, könnten weitere Abgaben im längerfristigen Trendkanal folgen. Die Long-Szenarien: Zeigen sich Anschlusskäufe, welche auch über die 221,95 CHF-Marke führen, könnte Roche sich schnell wieder bis zur 226,10 CHF-Marke bewegen. Ein Test des Zwischenhochs bei 230,45 CHF wäre ebenfalls möglich. Dieses Niveau bildet die Triggerlinie eines möglichen Doppelbodens. Sollte die Hürde bei 230,45 CHF entsprechend durchbrochen werden, könnte sich eine Aufwärtswelle bis zur 238,10 CHF-Marke sowie zum Abwärtstrend bei 242,00 CHF anschliessen. Die Short-Szenarien: An der Hürde bei 221,95 CHF könnte es zu einem direkten Rückfall kommen, welcher Roche nochmals bis zur 212,80 CHF-Marke führen dürfte. Hält diese Unterstützung nicht, würde sich der Weg innerhalb des längerfristigen Trendkanals öffnen, sodass die Unterkante bei 200,00 CHF erreichbar werden könnte. Dort dürfte die Käuferseite wieder im Vorteil sein.