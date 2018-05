UBS Keyinvest Daily Markets: Julius Baer - Neue Rekordhochs in Sicht?

Dem schloss sich eine umfassende Rally an, welche innerhalb eines Trendkanals über die Hürde bei 54,55 CHF führte. Der Kursverlauf bewegte sich bis zur 65,40 CHFMarke, um davon ausgehend ab Januar 2018 eine Korrektur einzuleiten. Innerhalb einer mehrteiligen Bewegung rutschten die Notierungen aus dem steilen mittelfristigen Aufwärtstrend und testeten die bei 56,45 CHF liegende Unterstützung. Darüber schob sich Julius Baer ab April 2018 wieder leicht nach oben. Der innerhalb der Korrekturbewegung erkennbare bullishe Keil wurde in den Vorwochen nach oben aufgelöst, was einen umfassenden Rallyschub einleitete. Zuletzt gelang ein Sprung über die Hürde bei 61,64 CHF, welcher jedoch an den Vortagen zunächst wieder konsolidiert wurde.

Ausblick: Nach der dynamischen Auflösung des bullishen Keils könnte die Rally auch mittelfristig wieder aufgenommen werden und bald auf ein neues Rekordhoch führten. Sollte sich der zuletzt ausgebildete Anstieg aber als bearisher Rücklauf an den gebrochenen Aufwärtstrend darstellen, könnte eine zweite grössere Korrekturwelle drohen. Die Long-Szenarien: Nach dem leichten Rücksetzer auf die 61,64 CHFMarke bietet sich die Chance, den Anstieg bis zur 65,40 CHFMarke auszudehnen und dabei den gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend zurückzuerobern. Gelingt dies, könnten die Hochs bei 65,40 CHF auch bald nach oben durchbrochen werden. In diesem Fall würde sich der Weg weiter nach oben öffnen, sodass auch die 70,00 CHF-Marke erreicht werden könnte. Die Short-Szenarien: Rutscht Julius Baer unter die 61,64 CHF-Marke, droht eine bearishe Bestätigung des Bruchs des mittelfristigen Aufwärtstrends. In diesem Fall bietet sich Spielraum auf der Unterseite bis 56,45 CHF, mit einem Zwischenziel an der 59,80 CHF-Marke. Die Entwicklung der Vormonate könnte sich in diesem Fall aber auch als grosse Trendwende darstellen, was den Weg unterhalb der 56,45 CHF-Marke auch in Richtung der 49,05 CHF-Marke öffnen könnte.