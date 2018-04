UBS Keyinvest Daily Markets: Givaudan - Richtungsentscheidung steht bald an

Rückblick: Die Aktien von Givaudan bewegten sich in den vergangenen Jahren stark nach oben.

Nachdem sich im Januar 2017 der Ausbruch aus dem längerfristigen Aufwärtstrend als Bärenfalle darstellte, schaffte es der Kursverlauf auf ein neues Rekordhoch. Dabei wurde die Rally beschleunigt und führte die Notierungen zeitweise über die obere Begrenzung des längerfristigen Trendkanals. Der Anstieg bis zur 2.327 CHF-Marke stellte sich als Fehlausbruch aus einer Handelsspanne dar, was ab Anfang Januar eine Korrektur nach sich zog. In diesem Zuge rutschten die Notierungen zum langfristigen Aufwärtstrend zurück und konnten diesen klar bestätigen. Vor wenigen Wochen begann die Ausbildung einer weiteren Handelsspanne, nachdem sich die Notierungen erholten. Dabei stellt der Bereich der 2.101 CHF-Marke eine wichtige Unterstützung dar

Ausblick: Innerhalb der Handelsspanne der Vorwochen kann Givaudan derzeit noch neutral bewertet werden. Entsprechend wäre ausgehend von der oberen Begrenzung auch bald ein Rücklauf möglich. Sollte der Kursverlauf jedoch nach oben ausbrechen, könnte dies ein neues Kaufsignal nach sich ziehen. Die Long-Szenarien: Zeigen sich Anschlusskäufe, welche Givaudan über den bei 2.220 CHF liegenden kurzfristigen Abwärtstrend führen, dürfte sich der Weg nach oben wieder öffnen. In diesem Fall bietet sich die Möglichkeit, die 2.297 CHF-Marke erneut zu erreichen. An dieser wichtigen Hürde könnte ein Rücklauf anstehen, bevor in einem zweiten Schritt auch die 2.327 CHF-Marke getestet werden dürfte. Gelingt dem Wert der Ausbruch über die 2.327 CHF-Marke auf ein neues Rekordhoch, wäre eine Rallyfortsetzung bis zur 2.500 CHF-Marke möglich. Die Short-Szenarien: Unterhalb des Abwärtstrends der Vorwochen ist innerhalb der kurzfristig etablierten Handelsspanne ein Rückfall bis zur 2.101 CHF-Marke nochmals dankbar. Wird dieses Niveau unterschritten, dürfte sich das Chartbild weiter eintrüben und eine weitere Abwärtswelle möglich werden. Zunächst bietet sich dann Spielraum bis zum Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 2.050 CHF verläuft. Rutscht Givaudan auch unter diese Unterstützung, dürfte die 1.948 CHF-Marke ins Blickfeld rücken.