UBS Keyinvest Daily Markets: Givaudan - Kurzfristig korrekturanfällig

Mit dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 2.116 CHF wurde zudem Ende September 2017 ein weitreichendes Kaufsignal generiert, dem eine Hausse bis 2.327 CHF folgte. Nachdem dieses neue Verlaufshoch Anfang Januar dieses Jahres markiert wurde, ging der Wert zunächst in eine moderate Seitwärtsbewegung über, die allerdings mit dem Bruch einer steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten der Unterstützung bei 2.164 CHF nach unten aufgelöst wurde. Bis Anfang Februar sorgte eine Verkaufswelle für Abgaben bis an die Haltemarke bei 2.025 CHF, die allerdings von den Bullen in sprichwörtlich letzter Sekunde verteidigt wurde. Seither läuft eine Erholung, die allerdings die Züge einer bearishen Flagge aufweist. Zudem stoppte die Aufwärtskorrektur in dieser Woche und der Wert setzte ausgehend von 2.232 CHF an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurück, die zugleich die Unterseite der Flaggenformation markiert.

Ausblick: Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten mittelfristigen Abwärtsbewegung hat sich mit dem jüngsten Rücksetzer deutlich erhöht. Dennoch könnten die Aktien von Givaudan den Aufwärtstrend nach einer solchen Korrektur fortsetzen. Die Short-Szenarien: Bei einem Bruch der Unterstützung bei 2.164 CHF wäre die Flagge nach unten verlassen. Die Aktien dürften anschliessend an die wichtige Unterstützung bei 2.116 CHF zurücksetzen. Sollte die Marke nicht zu einer Erholung genutzt werden, sind weitere Abgaben bis 2.025 CHF zu erwarten, ehe es dort zu einer Trendwende und der Wiederaufnahme der langfristigen Hausse kommen dürfte. Die Long-Szenarien: Sollte den Bullen dagegen das Kunststück gelingen, den Wert direkt wieder über die 2.164 CHF-Marke zu kaufen, würde die Widerstandsmarke bei 2.232 CHF attackiert. Dort könnte ein weiterer Abwärtstrend einsetzen. Ein Über-schreiten der Hürde hätte dagegen ein kurzfristiges Kaufsignal zur Folge. In diesem Fall dürfte der Wert bis 2.327 CHF steigen.