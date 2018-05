UBS Keyinvest Daily Markets: Facebook - Rekordhoch in Reichweite

In der Folge setzte der Wert zunächst an die Haltemarke bei 169,01 USD zurück, die Anfang Februar zum Ausgangspunkt für eine temporäre Erholung wurde. An der 184,25 USD-Marke angekommen, wurden die Aktien allerdings von einer zweiten Verkaufswelle erfasst und bis an die Unterstützung bei 148,00 USD gedrückt. Kurz vor dem Erreichen der langfristigen Aufwärtstrendlinie, die nur knapp unter der Marke lag, meldeten sich die Käufer allerdings zurück und sorgten Ende April mit der dynamischen Rückeroberung der 169,01 USD-Marke für ein Kaufsignal. Anfang Mai wurde zudem der Kreuzwiderstand bei 175,49 USD überwunden. In den vergangenen Tagen führte dieser neue Aufwärtstrend bereits über die Barriere bei 184,25 USD, ehe es zuletzt zu einer leichten Korrektur kam, die aktuell wieder an die Ausbruchsmarke zurückführt.

Ausblick: Die Aktien von Facebook sind kurzfristig in eine Korrekturphase eingetreten. Der übergeordnete Aufwärtstrend dürfte davon jedoch nicht angetastet werden. Die Long-Szenarien: Bei Kursen unterhalb von 184,25 USD ist davon auszugehen, dass die Aktien zunächst an die Zwischenunterstützung bei 178,00 USD zurücksetzen und darunter ggf. bis 175,49 USD korrigieren, ehe sich der Anstieg der letzten Tage von dort aus fortsetzen dürfte. Bei einem Ausbruch über das aktuelle Verlaufshoch bei 188,32 USD wäre ein weiteres Kaufsignal aktiviert und mit einem Anstieg bis 195,32 USD zu rechnen. Am Allzeithoch könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen eine weitere Korrektur auslösen. Steigt der Wert dagegen auch über die Marke an, wäre eine Kaufwelle bis 205,00 USD wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Erst bei einem Bruch der 175,49 USD-Marke könnte es zu einer stärkeren Gegenbewegung bis 169,01 USD kommen. Aber auch diese Kreuzunterstützung könnte von den Bullen zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends genutzt werden. Wird sie dagegen unterschritten, stünde eine steile Abwärtsbewegung in Richtung 161,56 USD und damit das vorläufige Ende der Rally an.